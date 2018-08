5 consejos para estudiantes de diseño y arquitectura

Mis 5 consejos para futuros estudiantes de diseño de interiores y arquitectura:

1. Disfruten el verano, descansen para afrontar los mejores y más difíciles momentos, de la vida de estudiantes. Estén preparados para largas y gratas jornadas de trabajo en equipo, a diferencia de otras carreras, las nuestras permiten estudiar en grupos o acompañados, que es muchísimo más divertido y llevadero.

2. Prepárense en matemáticas, a la mayoría de los creativos esta materia se les hace difícil y termina siendo una traba en la carrera, pero los números son necesarios en la profesión.

3. Observen y exploren las ciudades, sean curiosos que el material de estudio está en todas partes, dibujen y hallarán detalles que a simple vista no descubrirían.

4. En serio, dibujen, aunque al principio no les salga bien “la práctica hace al maestro”, el dibujo no solo es una forma de expresión, es una forma de pensar y una herramienta muy poderosa a la hora de diseñar. Dibujen algo cada día.

5. Nutran sus mentes, que, en la combinación de diversos saberes recolectados a lo largo de sus vidas radica la base de la creatividad. No se puede ser creativo si se tiene el cerebro en blanco, se necesita materia prima de diferentes áreas de donde surjan las ideas. Aprovechen cada oportunidad de incorporar materiales imprescindibles para el proceso creativo, vean arquitectura en vivo, de internet, de los libros, pero también incorporen otros saberes ya sea viendo una película, leyendo un libro, visitando un museo o una plaza, todo sirve para poner el cerebro en funcionamiento.

Les comparto las palabras de un gran arquitecto contemporáneo:

“Mi consejo para los arquitectos jóvenes es: preguntarse si la arquitectura es lo que realmente quieres hacer más que ninguna otra cosa en el mundo y si harías cualquier cosa para poder hacerlo (...) Si ese es el caso, has tomado la decisión correcta, y debes ir detrás de ello, sumergirte, saturarte completamente, vivirlo cada segundo de tu vida. Si no crees en ello lo suficiente, entonces tienes que encontrar algo en lo que creas, algo diferente. Y no importa realmente lo que sea, porque en la vida, pienso, encontrarás que todo es creativo”.

Norman Foster

5 consejos más para cuando ya estén estudiando:

1. Descansen para ser más productivos. Hagan actividad física y de recreación, es necesario tomarse pausas, despejar la mente y ejercitar el cuerpo para tener un mejor rendimiento. ¡Ojo! No deben dedicar más tiempo a estas actividades que al estudio.

2. No esperen estar inspirados o de ánimo para trabajar, las ideas surgen a medida que hacemos, al igual que la concentración.

3. Definan objetivos, tiempos de trabajo y calendarios de tareas, los creativos somos especialistas en procastinación y luego nos falta tiempo.

4. Desconectarse de redes sociales y mensajería a hora de trabajar, las pequeñas interrupciones hacen que nuestro cerebro pierda concentración y que demoremos muchísimo más en realizar las tareas.

5. No teman equivocarse, del error es cuando más se aprende, disfruten la carrera que es maravillosa, arriésguense con sus propuestas, pues es el mejor momento para explotar al máximo la creatividad.

(*) Docente regular de las carreras de Diseño de Interiores y Arquitectura en la Universidad Nacional de Río Negro, en Roca