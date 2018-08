El look de unas oficinas en Centenario

Este año le encargaron a Patricio Machado, diseñador y constructor de muebles de San Martín de los Andes, el diseño y fabricación de muebles de madera para equipar un edificio de oficinas en Centenario, Neuquén.

“Los propietarios fueron muy claros: querían que la madera fuera protagonista en la ambientación y para esto la elección de este material para los muebles fue fundamental. Nuestra especialidad es la fabricación de muebles de madera maciza de lenga y nuestra forma de trabajo y calidad en las terminaciones se adecuaba perfectamente a lo que el cliente quería”, afirma Patricio, alma mater de El Catango.

“Hablar de calidez de la madera parece volver a hablar siempre de lo mismo, pues esa virtud de la madera es realmente única e irremplazable, y en este caso donde esa calidez se instaló en unas oficinas, entiendo yo, se hace notar mucho más”, agrega.

La madera en los muebles puede ser utilizada en infinidad de formas y terminaciones y es muy común que hoy se utilice, sobre todo en hogares, en estado natural, como si no tuviera lustre ni terminación. “Esta es una tendencia de diseño y decoración, a mi entender surgida por varios factores. Uno de ellos es la cantidad de materiales imitación madera que existen, desde las placas para los muebles hasta los pisos cerámicos imitación madera, por lo que cuanto más natural se vea la madera mucho mejor e. Esto se da en el sentido de que se van mostrando los atributos insustituibles”, comenta.

Así y todo, más allá de la terminación, la madera natural tiene algo que no puede ser copiado, sí imitado (y muy bien). “Pero lo que realmente es difícil copiar es el dibujo heterogéneo de las vetas; cada pieza va a ser indiscutiblemente única. La madera de lenga se caracteriza por no tener prácticamente nudos, pero sí tiene vetas de diferentes colores que van desde los ocres, pasando por algún rosado a colores más claros casi blancos. Esto le da un carácter muy especial a cada pieza, no hay dos iguales”, agrega Patricio.

La terminación superficial puede pasar de brillante a mate según el material que se le aplique. “Para residencias particulares estamos utilizando las terminaciones mate y para este caso de las oficinas utilizamos un semimate. En algunos muebles como el caso del escritorio principal combinamos el teñido de la madera. También se utilizaron placas enchapadas para las superficies grandes”, informa.

El resultado son unos muebles con un altísimo valor percibido, muy agradables al tacto y cómodos, los diseños y las terminaciones hicieron que estos muebles de madera se ubiquen coherentemente en un ámbito laboral, donde por lo general ganan espacio las melaminas, valoraron desde DOD , el estudio de Arquitectura y Diseño, de Cipolletti, encargado de ambientar la oficina.