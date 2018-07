Heredar una empresa familiar

Ser heredero de una empresa familiar puede traer una innumerable cantidad de ventajas. Que no solo tienen que ver con el rápido ingreso al circuito laboral, sino también con la posibilidad de crecer profesional y económicamente en un ámbito cercano.

No cabe duda de que este tipo de empresas corren con un valor muy alto que es que sus miembros, con el afán de cuidar lo creado y construido por generaciones anteriores, estén dispuestos a hacer más sacrificios económicos y laborales. Sin embargo una empresa familiar para crecer y perdurar con el paso del tiempo requiere, mucho más que buenas intenciones.

Como punto de partida hay que reconocer que es muy difícil separar la familia del negocio, por lo que también resulta muy complicado no trasladar los conflictos de un ámbito al otro. Además hay otras cuestiones prioritarias que tienen que ver con el ingreso al negocio de las nuevas generaciones, la redistribución económica, los roles, las sucesiones sin planificación, la delegación de tareas, entre otras.

Sobre esto y mucho más los empresarios José María y Martín Quirós disertarán en su charla “Pasar la posta”, el próximo jueves 26, a las 9:00 horas en el casino Magic, Planas 4005 de la ciudad de Neuquén. Que será propuesta de la primera jornada del “Yo pienso”, coordinada por el diario “Río Negro”.

Además de ser exitosos empresarios tienen el vínculo de padre e hijo. Y es desde allí de donde parten sus relatos. Cuentan en primera persona los conflictos que atravesaron a lo largo de su vida en su empresa, y qué caminos transitaron para dar con las soluciones.

José María Quirós es un referente en la especialidad de pequeñas y medianas empresas, es director de una consultora especializada en Empresas Familiares y es el presidente del Centro de Capacitación & Empresa. Además es autor del libro “Etapas de la Pyme”.

Martín Quirós es director del Centro de Capacitación & Empresa y organizador de las Jornadas y el Tour Pyme. Y trabajó en grandes empresas internacionales en el área comercial.

“El enfoque que tenemos nosotros tiene cierta particularidad porque no solo somos consultores de pequeñas y grandes empresas, sino que aparte tenemos una empresa de capacitación de pymes bastante relevante. Y eso nos ha dado a los dos experiencia en lo que significa el manejo de una empresa familiar”, explica Martín Quirós.

En la conferencia cada uno habla desde sus propios roles. “Mi padre habla como fundador y yo como segunda generación, donde logramos una buena identificación cada uno con la generación que le corresponde”.

El objetivo que proponen es llevar propuestas concretas a inquietudes y problemáticas que los participantes puedan tener en el día a día. “Tienen que ver con cuestiones muy tangibles que van desde las remuneraciones de los hijos, a cómo lograr que los hijos se comprometan y a la vez estén motivados, cómo tenemos que hacer los hijos para ir empoderándonos en la empresa y por otro lado cómo hacer para delegar sin que las primeras generaciones se metan después”.

El contexto de la charla

El contador Alfredo González Torres, docente de la Universidad Siglo 21, da contexto a la problemática que plantearán Martín y José María Quirós: “Más del 80% de las empresas de Argentina son familiares y de los más variados tamaños. Nacen del sueño de un joven emprendedor que con mucha pasión y tesón las hace crecer, y con el paso de los años este hacedor incorpora a su familia (pareja e hijos), para asegurar la continuidad de la organización luego de su declinación”.

Basta con decir que las pymes (familiares en su totalidad) generan mas del 70% del empleo privado en nuestro país, para percibir la importancia que tienen en conjunto y la trascendencia que cobra el que logren permanecer a lo largo de las generaciones familiares. “A estos exitosos emprendedores los caracteriza una gran intuición o visión del negocio que gestan y la gran pasión y energía que ponen en su conducción. Pero es precisamente esta intuición o visión la que conspirará en el futuro, para que la pyme no se profesionalice simultáneamente con su crecimiento. El negocio funciona de maravillas mientras el emprendedor pueda intervenir personalmente en las decisiones cotidianas de la organización. Luego, cuando da espacio a su familia suelen aparecer tensiones, por no dar el “espacio necesario” para la toma de decisiones a sus familiares, o porque estos familiares no cuentan con las capacidades necesarias para tomarlas. Los mismos choques generacionales que se dan en el seno familiar también se manifiestan cotidianamente en la organización y la tendencia natural del líder es imponer su posición achicando la delegación de funciones concedida”, comenta González Torres.

La charla de este jueves 26 de julio en el Casino Magic, entonces, “estará enfocada en las cosas, qué cosas sí tenemos que hacer y qué cosas no, para poder lograr una armonía familiar, que no solo sirve para vivir mejor sino para mejorar el negocio”, sostuvo el empresario Martín Quiroz.

