Matías López da nueva vida a las maderas

Made in Los Coihues es un proyecto que nació en el 2012 casi sin buscarlo, cuenta Matías López con esa cadencia justa para brindar la sensación de que todo fluye en armonía en esta parte del mundo, Bariloche. Es diseñador y constructor de muebles; ya es toda una marca hoy en nuestra zona andina, que padece tanto como disfruta del síndrome de Diógenes: “amo juntar cosas para luego, en algún momento, encontrarle una nueva vida, otro sentido”. Tiene 39 años, nació en Lobos, provincia de Buenos Aires y hoy se siente cordillerano ciento por ciento. “Volvíamos con Gaby, mi compañera, nuevamente a Bariloche donde ya habíamos vivido antes después de haber estado tres años en Mallorca. Tenía claro que no quería volver a trabajar en relación de dependencia; ya había trabajado en televisión en Buenos Aires, en marketing, organizaba eventos... Pero de pronto, tras los viajes, registré que habíamos descubierto otra manera de vivir, trabajando por cuenta propia en ferias y mercados, vendiendo bijouterie china. Estaba todo bien, éramos libres pero no me cerraba eso de generar tanta basura plástica”, cuenta a “Río Negro”. Fue entonces cuando eligieron residir en el barrio Los Coihues sobre el lago Gutiérrez en Bariloche, donde tenían amigos, en el 2004. “Contaba con bastante tiempo libre y me iba al basural a buscar materiales y cosas raras para transformarlas. Mis amigos empezaron a pedirme algún mueble y así empecé a trabajar la madera y el hierro que cirujeaba”, agrega. Pasó el tiempo y su trabajo como constructor de muebles y ambientes se fue consolidando en toda la cordillera. –¿Qué te proponés con Made in Los Coihues ? –En principio lograr vivir de algo que de alguna manera invento, intentando hacer muebles lo más originales posibles, con materiales reciclados pero sin copiar un estilo sino dejando que los materiales me guíen. Hoy en día, después de recorrer un pequeño camino, la gente me dice que reconoce mis trabajos cuando los ve en algún lado y eso para mí es muy gratificante porque quiere decir que tienen identidad.

El concepto

Identidad

Encontrar la singularidad para no ser uno más es el desafío de todo creador. “Auténtico y local es mi sello”, dice Matías López.

Para Matías sigue siendo mágico el hecho de que un mueble recién terminado pueda tener enseguida 100 años: “Reciclar es insuflar más vida a la madera”.

“Me fui haciendo con la práctica, la observación, la experimentación, los consejos de amigos y recomendaciones de los que saben”.

Minibio

para conocerlo más

–¿Material preferido? –La madera y el hierro, sin dudar. –¿Una textura? –Me encanta la del hierro oxidado una vez laqueado para que no siga el proceso. No puedo evitar pasarle la mano, o a la madera pulida y encerada. ¡Qué placer! –Admiración por... –Quienes tienen iniciativa y no le temen al fracaso. Conozco mucha gente con talento que no lo usa. El mundo existe gracias a los que se animan a hacer cosas. –¿Dónde se pueden ver tus trabajos? –En Facebook o Instagram como Made in Los Coihues, también pueden venir a visitar el centro de acumulación, investigacion, desarrollo y ejecución, más conocido como “el taller de Made In Los Coihues”. Ahí me van a encontrar siempre, trabajando.