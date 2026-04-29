Oportunidad laboral | Busqueda de cortador textil en Neuquén Capital: conocé los requisitos
Incorporación inmediata. Se trata de un taller ubicado en Neuquén Capital.
Cortador textil
Taller ubicado en Neuquén Capital. Se busca cortador con experiencia en tela plana, de punto, tizada y encimada. Se valorarán conocimientos en confección (manejo de recta, over, metra).
Requisitos
- – Vivir en zonas aledañas a Neuquén Capital
- – Proactivo
- – Predisposición para el trabajo en equipo
- – Actitud positiva para enfrentar los desafíos diarios de un ambiente dinámico y en constante evlolución.
Condiciones de trabajo:
Disponibilidad fulll time. Horario de trabajo: lunes a viernes de 8 a 17.
