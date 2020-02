Empresario frutícola brasileño asegura que "Argentina no está dentro de nuestras preocupaciones"

El titular de la ABPM negó cualquier tipo de presiones para cerra la frontera.

El titular de la Asociación Brasileña de Productores de Manzanas (ABPM), Pierre Nicolas Pérès, aseguró en una entrevista concedida a RÍO NEGRO que, si bien preocupa el reciente rechazo de manzana argentina en frontera, toda la atención del sector frutícola del vecino país está puesta en el ingreso de pera desde China que puede generar serias complicaciones sanitarias en el mercado.

Adelantó que el mercado brasileño está muy activo para la manzana ya que la economía se está mostrando fuerte en esta primera parte del año. “Prevemos una menor cosecha, en torno al millón de toneladas un 10% menos del pronóstico anterior”, confió y señaló que la cosecha se retrasó por problemas de color y tamaño.

A continuación, parte de la conversación mantenida con el ejecutivo.

-Pregunta: ¿Qué opinión le merece el rechazo en frontera con fruta argentina que tenía carpocapsa?

-Respuesta: Nos enteramos hace unos días. Nos hemos comunicado con las autoridades del gobierno para que nos anticipen como van a proceder. Es complicado, pero a decir verdad no está Argentina dentro de nuestras grandes preocupaciones.

-P: ¿Presionarán para el cierre de la frontera?

-R: Por favor…para nada. Eso lo definen las autoridades sanitarias de nuestro gobierno. Por otra parte, Argentina exporta pera que para ser vendida en nuestro territorio debe competir con la de otros países ya que nosotros no producimos. Y respecto de la manzana, mantienen un nicho que desde hace años no se mueve ni en volumen ni en precio. Repito, no presionamos a nadie. Solo pedimos que ejecuten los que firman. Realmente es penosos observar a un país con tanto potencial que ni siquiera pueda llevar adelante con éxito un control sanitario de una plaga.

-P: ¿Y cuáles son sus grandes preocupaciones?

-R: China. Está todo acordado como para que comience a ingresar a nuestro mercado la pera de este gigante asiático que hoy produce más de 17 millones de toneladas de esta especie. Eso si lo vemos con gran preocupación.

-P: ¿Por qué?

-R: Primero porque son enormes volúmenes los que pueden llegar a entrar y eso podría generar algún tipo de desequilibrio en el mercado. Y en segundo término porque China es un país que tiene carpocapsa…y mucha. De ahí que Argentina para nosotros hoy no es prioridad.

-P: ¿Cuándo estaría llegando la primera partida de pera de China?

-R: Estimamos que, en los primeros días de marzo, pero estaremos muy atentos para ver si la cuarentena se puede llegar a hacer en viaje o no. Los controles son muy engorrosos.

-P: ¿Cuál es la causa?

-R: Primero porque ellos tienen una fuerte incidencia de la plaga en sus campos y los agentes fitosanitarios difícilmente puedan diferenciar las partidas que no tengan carpocapsa. Eso es muy difícil de determinar. Hay un protocolo que se firmó oportunamente para gestionar todo el control sanitario, pero vemos complicada su implementación.

-P: ¿Cómo está el mercado brasileño para la manzana?

-R: Firme. La economía, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, está creciendo con fuerza y es por ello por lo que la demanda de manzanas se mantiene firme. Tuvimos problemas con las inundaciones en San Pablo porque se frenaron los envíos durante un par de días hacia ese importante centro de consumo. Pero eso ya se arregló.

-P: ¿Cómo viene la cosecha en volumen?

-R: Con un menor volumen a pronosticado. Esperamos una cosecha de un millón de toneladas de manzanas, un 10% menos al estimado.

-P: ¿Y en calidad?

-R: La cosecha se retasó por problemas de falta de color y tamaño. Pero hasta ahora, viene bien.