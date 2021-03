Empresas, pandemia y perspectivas

Online. El canal de ventas vía web se expandió durante la pandemia.

El impacto de la pandemia que sacudió al mundo en 2020 y arribó a nuestro país hace exactamente un año, aun se siente, y sus consecuencias económicas serán quizá tanto o más duraderas que las sanitarias.

Lo saben en primera persona miles de empresas pequeñas, medianas y grandes, que padecieron la imposibilidad de trabajar y producir con normalidad el año pasado, y debieron adaptarse a un escenario de nueva normalidad que llegó para quedarse.

Un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC) da cuenta de la profundidad del golpe que recibieron las empresas, y de los cambios que se impusieron a la fuerza por el Covid, pero que se mantienen aun después del levantamiento de las restricciones.

El primer dato saliente, es que el 59,1% de las empresas manifiesta que su nivel de ventas actual es menor al de hace un año cuando llegó el virus. De ese lote, el 21,1% indica que sus ventas cayeron más del 50% el último año, y el 19,3% dice que cayeron entre el 25% y el 50%. En el otro extremo, un 40,9% de las empresas indica que sus ventas mejoraron con la pandemia, y en ese grupo un 4,7% registró un crecimiento anual en las ventas mayor al 50%, y un 8,2% un crecimiento de entre el 25 y el 50%. Es evidente que en muchos rubros lejos de ser una mala noticia, la pandemia amplió las oportunidades de negocio, y en el caso de los esenciales, multiplicó el trabajo.

Hay un lote de empresas muy golpeadas por las restricciones impuestas el año pasado. Otro lote en cambio, logro no solo mantenerse, sino hacer crecer las ventas.



La encuesta realizada entre las empresas pertenecientes a la CAC entre el 22 de febrero y el 2 de marzo último, abarca rubros como comercio mayorista, comercio minorista, o gastronomía entre otros, y participaron empresas pequeñas (desde 9 empleados) hasta empresas grandes (más de 200 empleados). El informe aclara que los resultados no son extrapolables a la totalidad de la economía nacional. No obstante se trata de una muestra suficientemente representativa como para ofrecer un panorama de lo que vive una importante porción del aparato productivo.

Otra de las consultas se relaciona con las ventas online, comparando la incidencia de las mismas en las ventas totales, antes y despues de la pandemia. Entre los encuestados, resulta que el 61,4% de las empresas no realizava ventas online antes de la llegada del virus, y ese porcentaje se redujo hasta el 44,4% durante el año pasado. En tanto, hay un 35,7% de las empresas relevadas para las que la venta online representa hoy hasta el 25% de las ventas totales, y otro 12,3% para las que representa entre el 25% y el 50% del total. Los datos hablan de un cambio permanente en los hábitos de consumo, que difícilmente se reviertan aunque las restricciones sean levantadas por completo.

Un tercer capítulo se relaciona con las expectativas de las empresas de cara a lo que resta del año. En este sentido del estudio surge que los y las encargadas de conducir las empresas relevadas, son pesimistas respecto al horizonte económico que les espera en el corto plazo, y anticipan que sus negocios enfrentarán dificultades en lo inmediato. Un primer dato que certifica esa conclusión, es que el 22,8% de las empresas espera sufrir grandes pérdidas durante los próximos 30 días, un 18,7% avizora que deberá reducir su tamaño, y un 8,8% directamente cree que se verá obligado a cerrar sus puertas.

Otro dato que muestra el pesimismo, es el relativo al empleo. Al ser consultados respecto a la plantilla de trabajadores con la que cuenta en la actualidad, cuatro de cada diez empresas manifestó que espera tener que reducir la cantidad de empleados en los próximos tres meses.

Por último, el informe de CAC indaga sobre la posibilidad de realizar inversiones en el corto plazo. En este sentido resulta que el 74,3% de las empresas manifiesta que no tiene planificado realizar ningún tipo de inversión en lo inmediato. Asimismo, entre el 25,7% que espera realizar algún tipo de inversión en el corto plazo, el 1,8% espera concretar las mismas el próximo mes, el 8,8% durante los próximos tres meses, y el 15,2% planifica hacerlo en los próximos seis meses.

Datos 55,6% La porción de las empresas relevadas por CAC que actualmente realiza ventas online. 74,3% El porcentaje de las empresas relevadas por CAC que no piensa hacer inversiones.