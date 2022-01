En 2021, fallaron todos los pronósticos

Gurúes. Las proyecciones respecto a la economía, rara vez encuentran correlato con la realidad.

Según el diccionario, un “pronóstico” es la “predicción de la evolución de un proceso o de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos”.



Sean conscientes de ello o no, la mayoría de las personas está habituada a consultar pronósticos. Diariamente se consulta el pronóstico del clima al salir de la casa. También lo hacen quienes trabajan el agro, para cuidad el estado de sus cultivos. Otros en cambio, van al médico y consultan pronósticos/diagnósticos en relación a su salud. En el mundo de la economía y las finanzas, quienes manejan fondos propios o ajenos consultan pronósticos acerca de cuál será el mejor escenario para ahorrar, invertir, comprar, vender o endeudarse, y son los economistas los encargados de realizar tales proyecciones.



Uno de los grandes problemas que tienen los pronósticos, es que se basan en probabilidades. Jamás dejan de ser una apuesta a lo posible. Una apuesta que puede confirmarse, o por el contrario puede significar un error. A veces un gran error.



Un viejo refrán entre quienes trabajan en ciencias económicas, es que “Dios creó a los meteorólogos para salvar la reputación de los economistas”.

Sucede que los meteorólogos a menudo no aciertan en sus pronósticos del clima. Un dilema que también acecha a los economistas.



Los economistas suelen llegar a esta parte del año, haciendo gala de sus proyecciones sobre las principales variables de la macro economía, y hablando de las mismas en tono de certeza. Una y otra vez los economistas dan por hecho que lo que ellos mismos anticipan, efectivamente sucederá. Direccionan de esa forma, infinidad de decisiones de ahorro, inversión, endeudamiento o empleo.

Las proyecciones suelen basarse en la concepción acerca de “cómo debieran hacerse las cosas”. Ello deriva luego en pronósticos demasiado pesimistas.



Lo cierto es que la mayoría de las veces, los pronósticos son errados. El año 2021, no fue la excepción. Los pronósticos que hace poco más de un año se daban a conocer acerca del año que acaba de terminar, fueron en su mayoría fallidos.

Un ejemplo claro, es el del propio Ministro de Economía Martín Guzmán, que anticipó una inflación del 29% para todo el año. Ese acumulado en el nivel general de precios se alcanzó en el primer semestre, y el año finalizó con una inflación del 49%. Un margen de error del 68,9%.



No obstante, el conductor de la política económica, no es el único al que le fallaron los cálculos.

Un relevamiento realizado a fines de 2020 por Focus Economics Consensus Forecast, daba cuenta de las proyecciones de los más encumbrados consultores privados, acerca del crecimiento económico para Argentina durante el año 2021. El promedio de las mismas, indicaba que Argentina crecería un 4,7% en 2021.

Al cierre del año, y más allá de la conocida lista de desequilibrios que arrastra la macro economía, la realidad es que el crecimiento no solo supera el 10%, sino que alcanza para recuperar en un solo año, toda la caída del producto en el año 2020.



El margen de error comparando la realidad con el promedio de las estimaciones privadas, es del 112%.

Pero no solo ello, sino que al analizar en detalle la lista de los pronósticos lanzados hace un año, el descalce con la realidad es en muchos casos alarmante. Ninguno de los analistas anticipaba un crecimiento mayor al 7% para el año 2021. El más osado fue Gabriel Rubinstein, que anticipó un 6,8%, seguido por el ex Ministro de Producción macrista, Dante Sica (Abeceb), que aventuró un 6,5%.



En la otra punta, los que se inscribieron en el pesimismo extremo, quedaron demasiado expuestos. En esa lista figuran el ex funcionario macrista Ricardo Delgado (Analytica), que anticipaba un crecimiento de solo el 1,7% en 2021 (erró su pronóstico por un 488%), Ecolatina que esperaba un crecimiento del 2,5% (erró su pronóstico un 300%), y Daniel Artana (FIEL) que pronosticaba un crecimiento del 3,5% (erró su pronóstico un 185%). No se escuchó a ninguno de ellos reconocer sus fallidas proyecciones. Mucho menos devolver el dinero a los clientes a los que cobraron por semejantes yerros.



En efecto, no solo es raro que los economistas acierten en sus proyecciones. Mucho más raro es que reconozcan el error. Lo más probable es que asignen la distancia entre sus pronósticos y la realidad, a los sucesos inesperados que tuvieron lugar durante el año, al cambio en el contexto político y/o económico local y/o global, e incluso a las malas políticas aplicadas por el gobierno.



En este sentido, un detalle no menor es el sesgo ideológico. La definición que encabeza esta nota, indica que los pronósticos debieran elaborarse con base en “criterios lógicos o científicos”. Los economistas en especial, suelen llevar a cabo sus proyecciones con fundamento en la “economía normativa”, es decir, en su concepción acerca de “cómo debieran hacerse las cosas”. Si la gestión de la economía se desvía de aquello que ellos consideran correcto, entonces el pronóstico es pesimista.



No es casualidad que en la lista de proyecciones de crecimiento para 2021, quienes esperaban un crecimiento menor, son en general economistas enrolados en una escuela ideológica contrapuesta a la del actual gobierno.

Dicho esto, bueno sería tener en cuenta cada una de estas consideraciones, cuando en estos días los mismos economistas de la lista, e incluso otros con menos cartel pero prácticas similares, comiencen a desplegar sus números respecto al año que acaba de empezar.