En Bahamas esperan encontrar una cifra "asombrosa" de muertos

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, informó que la cifra provisional de muertos se elevó de 30 a 43 tras el impacto sufrido por el paso del huracán Dorian en el archipiélago, el fin de semana pasado.

"La pérdida de vidas que estamos experimentando es catastrófica y devastadora", afirmó Minnis, y reconoció que muchas personas siguen desaparecidas y que la cifra de muertes puede aumentar significativamente y ser "asombrosa".

Los bahameños que lo perdieron todo tras el paso del devastador huracán Dorian se apresuraban este sábado a escapar de las islas más afectadas .



Más de 260 habitantes de las islas Ábaco, las más golpeadas en Bahamas, llegaron a la capital Nassau tras un viaje de siete horas en un ferry fletado por el gobierno. Estaba prevista la llegada de otro ferry durante la noche.

Los residentes describieron las condiciones brutales que enfrentan los que aún están en las islas. Relataron que el olor de los cuerpos aún por recuperar, junto con los montones de basura que se acumulaban rápidamente, era opresivo y antihigiénico.

Aliana Alexis (AP)



Varios hangares del pequeño aeropuerto de Marsh Harbour fueron destruidos por Dorian, pero su pista aún es transitable y cientos de personas aguardaban el sábado allí para embarcarse a Nassau.



"Ha pasado casi una semana, la gente no tiene comida ni agua. Los cuerpos siguen tirados, no es saludable quedarse aquí", dice a la AFP Chamika Durosier, que salió a respirar aire fresco fuera del aeropuerto para escapar del mal olor de los inodoros, que no pueden descargar por falta de agua.

"Algunos duermen aquí tres o cuatro días ya que la cantidad de lugar en los aviones es limitada", prosigue, aún conmocionada por el impacto del huracán que derrumbó el techo de su casa sobre ella y su hija.



En Freeport, miles de personas, algunas aún desorientadas por los eventos de la semana, hacían fila en el puerto con la esperanza de abordar un barco de la línea de cruceros Paradise de Bahamas que ofrece pasajes gratuitos a Florida.

El primer ministro Hubert Minnis confirmó la cifra de 43 fallecidos, precisando que 35 murieron en las islas Ábaco y otros ocho en Gran Bahama tras la monstruosa tormenta.



Con muchos desaparecidos, "se espera que este número aumente de manera significativa", advirtió su portavoz Erica Wells Cox, en la cadena estadounidense NBC.



El ministro de Salud, Duane Sands, había dicho que la eventual cifra final de muertos será "impactante".

"Cientos y hasta miles de personas, literalmente, están desaparecidas aún", dijo a CNN Joy Jibrilu, director general del Ministerio para el Turismo y la Aviación de Bahamas.

Miles de personas estaban sin hogar en Gran Bahama y Ábaco y muchos expresaban su frustración con la lentitud de la ayuda.

"No hay estaciones de combustible, no hay almacenes de comida, mi trabajo no existe", dijo Melanie Lowe de Marsh Harbour, cuya casa estaba parcialmente destruida. Antes de ser evacuados a Nassau, "estábamos 16 personas en una habitación de tres".



Según la ONU, más de 70.000 personas, prácticamente toda la población de Gran Bahama y Ábaco, necesitan ayuda luego de que la tormenta arrasara con sus hogares y trastornara sus vidas.

Este sábado se esperaba la llegada a las islas de un cargamento del Programa Mundial de Alimentos de la ONU con 15.000 comidas y toneladas de equipamiento.



La Guardia Costera de Estados Unidos y organizaciones privadas han trasladado a habitantes de Ábaco y otras islas a Nassau.

El esfuerzo internacional, que también incluye la Marina Real británica y varias ONGs, ha sido dificultado por las inundaciones en las pistas de aeropuertos, destrozos en los muelles y problemas en las comunicaciones.

Algunos habitantes de Bahamas desplazados por la tormenta dormían en carpas instaladas en el aeropuerto de Nassau, no muy lejos de donde los aviones aterrizaban y despegaban.

¿Qué pasa con el turismo?

Las Bahamas contemplaban un año récord para el turismo. Entonces pasó el huracán Dorian. Ahora, las perspectivas para ese sector vital de la economía son inciertas.



La monstruosa tormenta perdonó algunos de los resorts más conocidos del archipiélago de 700 islas, como Atlantis, Paradise Island. También a Nassau, la ciudad más grande.



Pero a 160 kilómetros de allí, en la isla Gran Bahama y las islas Ábaco, muchos hoteles y pensiones más pequeños resultaron dañados o destruidos. El desafío es doble: convencer a los turistas que sigan llegando sin trivializar el sufrimiento en las islas afectadas.

"Bienvenidas todas las donaciones, pero una gran ayuda para nosotros serán las visitas a la islas no afectadas de las Bahamas. Están abiertas", dijo el subdirector general del ministerio de Turismo y Aviación, Ellison Thompson.



El turismo representa la mitad del producto interno bruto de las Bahamas, de 5.700 millones de dólares, según la Autoridad Bahameña de Inversiones. En comparación, el turismo representa el 20% del PIB de Hawai y menos del 3% del PIB de todo Estados Unidos.



El ministerio de Turismo confirmó el viernes que todos los hoteles en Ábaco y Gran Bahama están cerrados. En conjunto esas islas tienen unos 3.000 cuartos de hotel, el 19% del total de 16.000 en el archipiélago, según Frank Comito, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo. Además hay cientos de casas de vacaciones. Airbnb tiene más de 600 propiedades en alquiler en las islas Gran Bahama y Ábaco.

Según estadísticas oficiales, Gran Bahama recibió 670.000 visitantes en 2018, la amplia mayoría de ellos en buques de crucero. Más de 100.000 arribaron por aire a Marsh Harbour, la población más grande de las islas Ábaco.



Comito tiene propiedades en las playas de las Ábaco, pero no sabe en qué estado se encuentran. Los dueños de Pelican Beach Villas dijeron que Doria destruyó totalmente sus cabañas cerca de Marsh Harbour, y que la ICE estadounidense los evacuó a Nassau. Firefly Resort Abaco tuiteó fotos de árboles caídos y un edificio son techo.

"El huracán Dorian destruyó nuestro paraíso. Lo reconstruiremos", tuiteó el resort.