El té, cada día más gourmet

Desde la coctelería a los blends de autor, el té se gourmetiza. Por eso se habla tanto hoy del “tea passion” en la gastronomía. Hoy dejó de ser una infusión más para ser una potente tendencia que llega a la cocina y las barras de bares, restaurantes y hoteles. Cada vez hay más cocineros, bartenders, clubes especializados y emprendedores, creadores de nuevos blends que protagonizan este exquisito y sabroso mundo. Mundo que reconoce a Gladys Tancredi como una de las pioneras en nuestra región.





Gladis no era tomadora de té, sino más bien de café, hasta que como organizadora de eventos y ceremonias sociales, descubrió el encanto de la hebra de té. “Desde entonces bebo té en hebras a toda hora, no solo por placer sino por sus propiedades para mi salud”, cuenta esta emprendedora de Plottier, quien semanas atrás organizó el Primer Encuentro de la Cultura del Té y la Gastronomía en Neuquén.

No siempre toma el mismo té aunque su paladar tiene sus preferidos: los tés chinos Wulong de Roca o de cordillera Fenix o los tés posfermentados -como el Puer cocido de guarda-. “Por las mañanas tengo preferencia por los Heicha o también llamados tés oscuros o tés que se oscurecen en el tiempo, probióticos, muy saludables y depuradores del organismo”.

En el transcurso del día va en busca de otros Wulong de distintos grados de oxidación, puros o en blends frutados, son tés semioxidados y también muy buenos en sus propiedades digestivas.

“Bebo muy poco té verde, aunque hay unos tés chinos como el Chunmee o Gunpowder que me encantan para preparar “Ice teas” o usar en coctelería. Acompañan mis tardes y mis meriendas los tés rojos indios o chinos, que suelo acompañar con leche de almendras y algo rico y por supuesto, para finalizar mi día con un té blanco, que muchas veces elijo entre el agroecológico argentino de hebra entera o el Blanca Luz de Luna chino”.



El Primer Encuentro de la Cultura del Té y la Gastronomía en Neuquén reunió lo mejor del té y de la gastronomía local.



No obstante ello, siempre algún blend de su autoría puede acompañar momentos del día, frío o caliente, frutado, especiado o con flores blancas. Y si la época del año lo amerita le encantan los tere-té helados. Té blanco o verde con jugos de cítricos, menta y miel. Sacia la sed e hidrata al instante.

Gladys comenta que en la zona podemos encontrar amplias variedades de tés puros de origen tanto importado de diferentes países productores como China, Taiwan, India, Japón entre otros, como también nacionales orgánicos de cosechas y procesos manuales y semimanuales. Asimismo, exquisitos blends de elaboraciones artesanales. Hay para todos los gustos y preferencias. Sólo hay que decidir incorporarlos a la vida diaria y que no sea un problema dedicarle un tiempo para su infusión. Más, habiendo una diversidad de accesorios que lo facilitan.

Existen muchos mitos respecto del té y las formas de infusionarlo. Algunos aseguran “no hervir el agua” (porque lo quemás) y otros aconsejan “hervir el agua” (para que salga mejor). “La hoja de té y sus brotes, en sus diferentes procesos de elaboración, son expuestas a altas temperaturas en los wok donde se le corta la oxidación o en los hornos de secados, en reiterados momentos. Así que el calor no los daña ni le quita propiedades. Sí se puede hervir el agua y si no se hierve también se pueden infusionar hebras de té. Solo que con el agua a más grados, la hebra de té despierta más rápido y suelta su contenido en menos tiempo. Por ello, debemos controlar el tiempo en que las hebras están sumergidas en el agua y retirarlas para no sobrecargar el contenido del licor de té”.

En este punto de la conversación la entrevistada vuelve al origen de su pasión foodie.

Se inició allá por el 2012 por el lado de la puesta en escena de una bella mesa de té y su encanto británico. Se formó como Experta en Protocolo de la Mesa de Té y allí descubrió el encanto de la hebra pura de té y su licor. “Aromas y sabores para no olvidar. Atraparon mi alma y fue un camino de ida. Luego di lugar a mi curiosidad, formándome como Sommelier de té en distintas escuelas occidentales y continué con la preparación de mezclas para embellecer aun más algunas hebras, pero también combinando propiedades y encantos de sus ingredientes”.



Siendo diseñadora de blends de tés siente que crear es un arte, que requiere de estética, creatividad y buen gusto.

De la mano del aprendizaje se fue gestando su emprendimiento Kamelya Tea and more, por febrero de 2013. Comenzó a realizar eventos sociales de té particulares y personalizados y con el tiempo fue creciendo de acuerdo a la demanda teísta, incorporando la elaboración de blends de diseño artesanal de autor, los asesoramientos y elaboraciones de cartas de tés y blends a granel para confiterías. También, creando el Tea Boutique y Espacio de Té en Plottier, con accesorios y vajilla para infusionar tés, entre otras cosas.

“En este andar junto al té, los caminos me llevaron a descubrir su verdadero origen oriental y su mística, de la mano de la maestra MeiHsin Chen de PeiChen Tea Palace quien fue tan bondadosa en sus enseñanzas junto a Ryan Hollibaugh, Vanessa Valentim y Cecilia Quintana, sus socios colaboradores”, dice.





Asimismo participó en reiteradas oportunidades en cursos intensivos de cultivo y elaboración de té al estilo asiático de las 6 variedades en campos de té en Oberá, Misiones, junto a Peichen y los pequeños productores tealeros locales.

Su camino del té siempre estuvo muy ligado a la gastronomía, admite. “Mi pasión nace en la Escuela de Cocineros Patagónicos cuando como docente comencé a hablar de té en seminarios de pastelería inglesa para té; en los eventos de Kamelya siempre estuvo presente la pastelería gourmet de pasteleros locales; siempre observaba las degustaciones con maridajes en las bodegas. Y un día soñé, allá durante la pandemia, con realizar un encuentro de la Cultura del Té y la Gastronomía local.

A fines de junio pasado concretó ese sueño. La respuesta fue fenomenal. Tanto que hay ganas de repetirlo nuevamente. Durante una semana hubo degustaciones y catas de tés de alta gama con maridajes gourmet variados y exclusivos, preparados por profesionales de la gastronomía neuquina.