Loli Molina, antes de su visita a la región: «Estoy en un momento muy especial»

La cantautora Loli Molina visitará la región el próximo fin de semana, con tres shows distintos -en Neuquén (17/06), San Martín de los Andes (18/06) y El Bolsón (19/06)-, repasando las canciones de «El azul sobre mí». En el marco de esta gira, habló con «En Eso Estamos» por RN RADIO.





«Voy a estar presentando más que nada música de ‘El Azul sobre mí’, mi último disco, más algunas cosas sueltas. Estoy en un momento muy especial, trabajando en estar presente», contó sobre lo que podrá encontrar la gente que vaya a los shows.

A la hora de hablar de la gira, explicó que «es muy intenso y muy exigente tanto viaje, viajar con frío a todos lados, pero es buenísimo llegar y compartir música».

En esa misma línea, al ser consultada sobre la sensación de llegar a lugares que no había visitado y encontrar seguidores de su música, deslizó que «trato de siempre ir con pocas expectativas a lugares nuevos, hacerme presente. Si no uno entra en un juego medio complejo de especular siempre, y eso no termina bien».





Tras reencontrarse con los escenarios, reflexionó que «los conciertos, más que espectáculos o posibilidades de estar entretenides, son rituales. Pequeñas ceremonias que hacemos entre quien toca y la gente que está viendo».

Al mismo tiempo, indicó que «Esos rituales son totalmente necesarios para sostener nuestra humanidad de alguna manera, son cosas que siempre hemos hecho. Que podamos recuperar esos espacios también tiene que ver con la salud de la cultura, de la comunidad».

Sobre esto mismo, agregó que «a mí me gusta tener presente que esto no es acerca de mí. Somos personas que nos encontramos en un mismo lugar a sentir la experiencia de la música, y yo solo le pongo el cuerpo. Por supuesto estoy muy agradecida con la gente que viene, que destina tiempo y dinero; pero lo importante es la música».



La cantante Loli Molina habló con En Eso Estamos, por RN RADIO:

