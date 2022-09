Más relatos de vecinos del norte neuquino con la voz de Isidro Belver, desde Huinganco, en DIGO

Isidro Belver nació en Andalucía y tras la posguerra llegó con sus padres a Cutral Co. Fue sacerdote por unos años y luego se dedicó de lleno a la docencia. Recorrió toda su vida el norte neuquino y se instaló en Huinganco, “el jardín del Neuquén”, donde vive junto a su esposa.



Hace más de 50 años que vive en la región. Acá formó su familia, trabajó como docente y en diversas instituciones comunitarias y sociales. “Mi preocupación como maestro siempre fue por qué Neuquén como provincia no tenía libros y escritos que relataran y sobre todo, difundieran e hicieran conocer la historia”.

Es por ello que Isidro dedica gran parte de su tiempo a retratar y documentar muchísimos hechos que marcaron la vida social y cultural de la provincia, principalmente la zona del norte.



“Un libro que llega a la imprenta, se imprime y termina ocupando un lugar en una biblioteca, no tiene razón de ser. Creo que tenemos que trabajar en la difusión de las raíces de las comunidades. Sumar voces y encontrarnos en la diversidad de nuestra gente”, comenta Isidro que se reconoce como un apasionado por la historia de la zona.



“La historia de la provincia es muy rica. En el norte comenzó la historia del Neuquén mismo. Tal es así que el mismo nombre de la provincia fue escrito por primera vez en estos lugares, gracias a un misionero que lo dejó registrado en un escrito del año 1750”. Isidro confiesa que siente que la propia historia corre por cada uno de los pueblos y parajes.

“Hay muchos lugares donde los propios habitantes no conocen su historia. No saben cómo se conformó la comunidad, como creció, por qué están emplazados en esos lugares geográficos. Es por eso que hace un tiempo decidí compilar material, publicarlo y difundirlo a través de una biblioteca virtual, que permita que la gran mayoría pueda conocer su identidad, su esencia cultural”.



Con la misma pasión y el entusiasmo intacto, Isidro comienza a relatar la historia del norte neuquino a través de DIGO, la aplicación de RÍO NEGRO. “Quiero llevarles aquellas cosas que me impactaron y quiero compartirlas desde siempre. Me parece que la historia tiene que dejar de estar escondida”.

