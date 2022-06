Otra forma de disfrutar del té

¿Cuántas variedades de té conocemos? Si hablamos de esta mágica infusión, combinable con muchos otros productos y tan apaciguadora en momentos de estrés, casi seguro que tenemos mucha menos información de lo que creemos.





Todos, alguna vez, nos hemos preparado un té. Conocemos el ritual básico: sea el saquito o sean las hebras, no se modifica demasiado. Y todos, además, hemos disfrutado la sensación de ese momento de una infusión calentita, que nos relaja y nos ayuda a “bajar un cambio”.

Pero hay muchas preguntas al respecto que no siempre podemos responder. Por ejemplo, ¿estás al tanto que en Argentina se produce té de forma artesanal? ¿De cuáles son las estaciones de cosecha? ¿Qué sucede en el cuerpo, y los sentidos, cuando se combina té con diferentes alimentos? ¿Sabías que hay té blanco, amarillo, verde, azul, rojo? ¿Qué es un té de posfermentación?

El té no es sólo una hojita seca triturada adentro de un saquito. “Tomar un té no es solamente eso, es mucho más que un té. Es meditación, es interioridad; es sobre todas las cosas, trabajar con los cinco sentidos del ser. Despertarlos en cada encuentro íntimo, que estén vivos en una ceremonia, en la simplicidad de cualquier hogar; pero que estén los cinco sentidos despiertos. Que se conozca que no sólo hay un saquito de té, que hay mucho más” sostuvo Gladys Tancredi; una amante y estudiosa investigadora del té. Gladys diseñó y lleva adelante “Kamelya Tea and more” en la ciudad de Plottier, con la intención de generar un espacio de disfrute y transmisión de este elixir.

Gladys es la organizadora del primer “Encuentro de la Cultura del té y la gastronomía”, a llevarse a cabo en Plottier desde el 22 hasta el 26 de junio, con el objetivo de divulgar la cultura del té para que se incorpore a la vida de todos los sureños. El evento se extenderá a lo largo de cinco días; y serán jornadas donde se explorarán principalmente los sentidos, a través de las diferentes combinaciones entre el té y propuestas gastronómicas a cargo de chefs reconocidos de la región.





La alimentación del ser humano es una práctica dinámica, que se va adaptando y transformando en función a condiciones ambientales, posibilidades técnicas, saberes ancestrales y recorridos culturales, entre diversas posibilidades. “La mística oriental de esa viajera hebra del té que llegó a nuestras manos, tan al sur, nos permite encontrarnos mediante una taza de té. La cultura del té es generadora del encuentro. Habitualmente la gastronomía lo hace, porque son cosas que promocionan el placer, entonces qué mejor que transmitirlas de esta manera. Que sea una fiesta, con intensidad, que quede en el recuerdo resonando en la memoria de todos los participantes” compartió Gladys Tancredi, sobre la expectativa del evento.



Té y salud



El miércoles 22 de junio, Ángeles Hernández, chef especialista en alimentación saludable, elaborará recetas en vivo de pastelería para acompañar la degustación de tés probióticos. La intervención estará a cargo de Pei Chen Tea Palace, entidad dedicada al té y a la investigación, lazo nexo entre Oriente y Argentina.

La gama de tés seleccionados para este día serán probióticos, añejados, prensados, que fueron puestos en guarda y que tienen un proceso y tiempo en el que se fueron creando ciertas propiedades buenas para el organismo. Ese mismo día, habrá una cata de tés posfermentados que aún no se conocen. Una cata comparativa con bocaditos artesanales elaborados con té para degustar y analizar, y descubrir cuánto hay detrás de una hoja de té.



Tés nacionales e importados



El segundo día, el día jueves 23, se realizará una degustación de tés puros nacionales e importados, acompañados con dos opciones de tartas diferentes. ¿Qué pasa con ese té y qué pasa con nuestro paladar, con los aromas y sabores que vamos sintiendo? Además se presentará el nuevo tea blend de Barta de diseño artesanal “Kamelya Tea and more”. Una experiencia de tés de alta gama, muy sofisticados en hebras enteras, de cosechas manuales y varietales muy particulares.

También habrá una cata comparativa de tés azules, donde se van a cotejar tés nacionales hechos en forma comercial, otro en forma artesanal y otro importado. Se conocerá qué pasa con nuestras producciones nacionales, todo acompañado con bocados artesanales.



Tés y bombones de vanguardia



El día viernes 24 se combinará tés con bombonería de vanguardia. Se van a degustar las seis variedades de tés, blanco, amarillo, verde, azul, rojos y posfermentados en mixtura con bombones artesanales a cargo de la chef Carmen Weirsma.



Seis variedades, seis pasos



El sábado 25 es el evento central de toda la jornada. Se llevará adelante una cena degustación, con maridaje guiado, de tés y tapeo de gastronomía local. Los chefs Roberto Montiel, Juan Solorza, Diego Bussa y Carlo Puricelli ofrecerán seis pasos en tapeos para degustar las seis variedades de tés diferentes a todos los saboreados en los días anteriores. Serán tés de selección, de diferentes momentos de cosecha, con procesos con mayor o menor grado de procesamiento.



Ceremonia del té y pintura Sumi-e



Para finalizar el día domingo 26 se disfrutará de ceremonias orientales: Xiang Dao, Tan Dao y al estilo Taiji a cargo de Vanessa Valentim, especialista en meditación y la ceremonia del té. En el transcurso de la jornada la arquitecta Patricia Inés Gomez, estará compartiendo su arte de pintura Sumi-e.

Para más información y reservas sobre esta fiesta del té en la región, se pueden comunicar al teléfono 2995477811 o al número 299 4131800.

Por Victoria Rodríguez Rey (@victoriarodriguezrey).-