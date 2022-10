¡Se filtró el tema inédito de Freddy Mercury! «Face It Alone», la nueva canción de Queen

Los fanáticos de Queen están de festejos. Es que mañana se iba a estrenar un tema inédito, que durante más de tres décadas permaneció guardado y que había generado una gran expectativa tras su anuncio. Sin embargo, la presentación trajo también una filtración…





El tema, que fue grabado durante las sesiones del álbum «The Miracle» (1989), no entró en el corte final del disco y desde aquel momento permaneció escondido. O al menos así fue hasta hace algunos meses, cuando Brian May y Roger Taylor comentaron su existencia.

¿Cómo fue eso? En una entrevista, hablaron sobre la canción e incluso May aseguró que sería casi imposible conseguir esa pieza y rescatarla en buena calidad. Pero los ingenieros y la tecnología hicieron su parte para lograr aquella compleja misión.





En la cuenta oficial de Queen en Twitter, habían publicado un aviso respecto a la salida del tema, acompañado por unos segundos de la canción. Y si bien lograron borrar el tweet, no fue suficiente: de alguna forma, una radio francesa obtuvo el tema completo y tras pasarlo en vivo, se viralizó.

Vale recordar que no es la primera vez que se lanza un tema inédito de Freddie: hace tres años, la compañía Universal Music público una adaptación de «Time» (1985). En aquella oportunidad, el músico Dave Clark se encargó de la restauración de la canción y la lanzó como «Time Waits for No One».