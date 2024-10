En el G20, Argentina fue el único país que no firmó un documento sobre igualdad de género: «Lo de Milei fue un mensaje para sus votantes»

En el mismo momento en que se desarrollaba el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres en Jujuy, Argentina fue el único país del G20 que no firmó un documento sobre igualdad de género que será puesto a consideración de los jefes de Estado en la cumbre en Río de Janeiro el 18 y 19 de noviembre.

El documento sobre Empoderamiento de la Mujer fue suscripto incluso por la monarquía de Arabia Saudita que mantiene fuertes restricciones a los derechos de las mujeres.

«Cuando la extrema derecha avanza, las mujeres pierden. Argentina es el único país del G20 que no se suma al consenso sobre igualdad de género«, expresó a través de las redes sociales la representante de temas de género del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Vanessa Dolce de Faria.

El documento propuesto por el equipo de género del presidente Lula Da Silva propone «promover la igualdad de género, la autonomía económica y la economía y los sistemas de cuidado del cuidado; eliminar la misoginia y prevenir y poner fin a la violencia de género; e impulsar acciones climáticas sensibles al género».

Funcionarios de la Cancillería confirmaron el rechazo del documento y argumentaron que fue por «ciertos conceptos que no se compartían, como identificar las acciones de cuidado familiar como un trabajo e involucrar en el pago de ingresos al Estado» y conceptos como los de «derechos reproductivos».

La barilochense Mariana Jaroslavsky, de ICW Argentina (comunidad internacional de mujeres viviendo con VIH) no se mostró sorprendida por la decisión del gobierno de Javier Milei. «Ya en Encuentro Plurinacional en Bariloche del año pasado sabíamos que si la derecha ganaba, esto iba a pasar. No me sorprende; lo que me sorprende es que sigan porque hasta Arabia Saudita lo firmó», consideró.

Jaroslavsky dijo que «es fulbito para la tribuna»: «Lo de Milei fue un mensaje para sus votantes; es lo que quieren escuchar. Por eso, siempre, en algún momento, se desdice y avanza para el lado en que va el mundo, como pasó con china. Hay que resistir y aguantar».

En relación al documento consensuado en Brasil señaló que «planteaba obviedades»: «Son objetivos para el futuro: cuando los países se comprometen, son consensos en los que se trabaja y no se retrocede en Derechos Humanos. Este gobierno intenta volver atrás en Derechos Humanos, como si se pudiera«.

Manifestó que «ahora, será trabajo de los activistas aunar esfuerzos para que esto no pase y construir un futuro mejor». «Milei intenta avanzar en la derogación de la ley de aborto legal, pero no les va a resultar tan fácil», dijo.