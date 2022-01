En Europa dan por hecho la salida de Julián Álvarez al Manchester City a mitad de año

Se consolidan las versiones periodísticas que indican la salida de Julián Álvarez de River con destino al fútbol europeo de primer nivel. El delantero del Millo emigrará por una suma muy alta de dinero.

Después de haber tenido un segundo semestre fenomenal, en el que se consolidó en su club como el mejor delantero del fútbol doméstico, Álvarez fue sondeado por distintas instituciones del Viejo Continente.

Sin embargo, pocos clubes puede pagar la cláusula de rescisión que tiene el jugador. Uno de ellos es Manchester City, donde los capitales árabes (petrodólares) son los que mandan.

Las versiones ya eran fuertes y en las últimas horas uno de los periodistas más confiables de Europa en lo que a mercado de pases se refiere dio por hecha la venta.

Se trata de Fabrizio Romano, quien contó que Julián estará en River hasta mitad de año y luego jugará en el City a cambio de 18,5 millones de euros limpios para el club argentino.

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. 🕷🇦🇷 #MCFC



Deal now sealed – Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3