En la cuerda floja: clubes deportivos asfixiados por los aumentos de gas

Los incrementos en los servicios dejaron sin respiro a los clubes de la ciudad.Paliar los ajustes económicos se tornan imposibles con un aumento del 300% en el gas y un 50% de luz.

El Club Del Progreso tuvo su primer salto en el monto de la boleta de gas en abril de 2016. El club abonaba 3 mil pesos por el servicio, y en abril, de dicho año, recibieron un factura bimestral de 27 mil. “Ahí nos retrotrajeron la tarifa, se volvieron a facturar, no pagamos ese monto; presentamos un recurso de amparo y empezamos a realizar los trámites para la tarifa preferencial”, explicó la presidenta, Susana Fantini.

En junio de este año, según explica la mujer, dieron de baja todas las tarifas preferenciales sin previo aviso. Durante el mes de junio y julio, la entidad deportiva pagó boletas de gas que rondaron los 77 mil pesos. Por esto es que presentaron los documentos correspondientes para obtener nuevamente el beneficio de la factura preferencial. Sin respuestas y sorpresivamente, este mes recibieron una boleta de más de 105 mil pesos.

“En Edersa tenemos otro tipo de descuento no es tanto como en Camuzzi y ese no lo han quitado”, añadió Fantini. El aumento de este servicio fue menor al percibido en el gas, ya que pasaron de pagar 45 mil a abonar 60 mil pesos, “pero lo teníamos dentro de los gastos”.

En un año el servicio de gas aumentó un 350%. En agosto de 2018, el club abonada 30 mil pesos bimestrales del servicio, contra 105.204,90 que esperan poder abonar con lo recaudado en el bingo ayer.

El Progreso cuenta con 1500 afiliados que abonan la cuota de socio y la correspondiente a cada disciplina. “Venimos tocando las cuotas cada dos o tres meses, porque el año pasado no lo hicimos y la verdad que no podemos afrontar el aumento en los sueldos de empleados, los servicios, los insumos y demás”, detalló la presidenta. En En este contexto, las familias perciben en la cotidianidad contanstes incrementos de transporte, alimentos, nafta y otros, desde el club “percibimos una merma de inscriptos de un 10 por ciento”.

El Deportivo Roca fue otro de los clubes dañados, principalmente, por el aumento del gas. “En junio, julio y agosto, a comparación del año pasado, hemos tenido un aumento del 300% mas o menos”, explicó su presidente, Gustavo López. En este lugar, no reciben subsidio por parte de Camuzzi.

Según explicó López, el club percibió un subsidio del Estado y de Clubes Argentinos hasta que ingresaron al torneo de Federal A, ya que sólo es válido para quienes no compiten a nivel nacional.

Actualmente el club volvió a jugar torneos regionales, por lo que se encuentra en los parámetros para acceder nuevamente al beneficio de Camuzzi.

Las boletas que más golpearon la entidad fueron la de junio, de 83 mil pesos, la de julio fue de 85 mil y la de agosto rondó los 115 mil pesos. “El año pasado estos meses rondaban los 27 mil pesos”. “Hemos tenido que dejar de pagar sueldos de profes para afrontar alguna boleta”.

Por otro lado, desde Edersa reciben un subsidio, a través de una resolución emitida por la firma, para ayudar a los grandes consumidores. “Nosotros, con los medidores más importantes como el del Maiolino y el del complejo que abastece las bombas para el natatorio cubierto, recibimos esa ayuda”, detalló el presidente.

En el lugar se implementan dos aumentos anuales de las cuotas. “Este año hicimos un aumento del 20% en abril y estamos evaluando si el próximo lo hacemos en septiembre o en octubre, y esperamos sea de un 15%”.

El club tiene alrededor de 1300 socios, “pero con una efectividad de un 70% de cobro”. Afortunadamente no se han registrado una merma en la cantidad de asistentes al complejo.

En el caso del Club Italia Unida, los aumentos en la facturación de servicios fueron importantes, aunque mucho menor a las opciones anteriores, ya que ellos no disponen de un natatorio que incrementa el consumo.

El común denominador es un descomunal aumento del servicio de gas. “Nosotros veníamos pagando 14 mil pesos y hoy estamos en 26 mil (en uno de los medidores), que para nosotros es mucha plata”, indicó Andrés Ferravante, presidente del sitio. El otro medidor cotiza en 13 mil pesos actualmente.

“Tratamos que impacte lo menos posible en las cuotas, pero es el único ingreso que tenemos, y este año aumentó 50 pesos”, señaló el referente.

Los incrementos registrados, en un año, fueron casi del 60%, “pero también se incrementaron actividades en el horario de la mañana, que era un espacio ocioso en el 2018”, aclaró.

Argentinos del Norte no quedó exento de los aumentos. “Nos llegaron aumentos descomunales a lo que nosotros estábamos acostumbrados”, dijo su presidenta, Tania Lastra.

Por el servicio de gas, el club recibió una boleta de 25 mil pesos. De la luz, en la sede céntrica, la boleta actual es de 16 mil pesos, y en la cancha “que prácticamente no se usa, nos vino casi 11 mil pesos”, expresó la mujer.

Según expresó Lastra, el año pasado la boleta de gas fue de 800 pesos y este año golpeó con 24 mil. Las cuotas son de 600 pesos, pero no hay un pago efectivo en todas las disciplinas, “porque somos un club social y no podemos decirle al chico que no asiste si su papá no pago la cuota”, señaló.

El gobierno provincial colabora para afrontar los gastos y un aporte de publicidad. “También tenemos aportes de gente amiga y mío”, confirmó la presidenta.