Salud confirmó 36 casos nuevos de coronavirus en Río Negro

En un nuevo parte sobre la situación del coronavirus en Río Negro, el ministerio de Salud informó que en la jornada de hoy hubo 36 casos nuevos y 23 personas recuperadas. El total de contagios, según los números oficiales desde que comenzó la pandemia en Río Negro, ascendió a 793.

En la jornada de hoy se detalló los 36 casos nuevos: 19 de Bariloche, 1 de Comallo; 10 de Jacobacci y 6 de Roca. En tanto sobre los 23 recuperados: 8 de Bariloche; 5 de Cervantes; 4 de Cipolletti; 5 de Roca y 1 de Ingeniero Huergo.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, también confirmó que se descartaron 92 casos sospechosos: 31 de Roca; 24 de Bariloche; 2 de Lamarque, 4 de Choele Choel; 6 de Viedma; 4 de Los Menucos; 2 de Allen; 4 de Huergo; 1 de Chichinales, 6 de Cipolletti; 1 de Mainqué, 1 de Catriel; 2 de Jacobacci; 1 de Cinco Saltos; 1 de Comallo, 1 de Regina y 1 de Pilcaniyeu.

Por otra parte, sobre la posibilidad de derivar pacientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a Río Negro la funcionaria aseguró que "es muy difícil porque son prácticamente 1000 kilómetros. Si estamos hablando de que colapsen en Buenos Aires sea la terapia intensiva imagínense traer un paciente. Nosotros lo vemos muy difícil".

Iberó agregó que "si hay capacidad de recepción y en ese momento no tenemos colapsadas nuestras camas, nunca cerraríamos la opción de que no sean atendidos los pacientes. Pero realmente no creo que seamos la primera opción para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Noticia en desarrollo