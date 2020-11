Encuentran un cuerpo en el río Limay que podría ser el del joven desaparecido

Actualizada 17.35 horas

Un cuerpo fue encontrado por Prefectura Naval en el río Limay en un sector de Cipolletti denominado “Cueva del León”. El comisario Inspector y jefe del departamento de Delitos, Walter Reyes informó que el cadáver no ha sido identificado aún.

La fiscal Eugenia Titanti, que interviene en el caso, explicó que, por los primeros exámenes, podría ser el joven de 17 años que era buscado desde hace 5 días. Sin embargo, Titantí aclaró que se están realizando los procedimientos para que alguna persona pueda identificar el cuerpo.

El domingo pasado, un joven de 17 años se metió a nadar al río Limay, en Neuquén, alrededor de las 16. Fue solo a zambullirse, mientras sus amigos hacían picnic en la orilla. Sus compañeros se percataron que no volvía y comenzaron a buscarlo por la costa. No lo encontraron y temieron lo peor, pues el joven "no sabía nadar". Decidieron alertar a Prefectura, quienes entablaron la búsqueda junto a la Policía.

El operativo para hallar al joven desaparecido comenzó el domingo a las 20. Prefectura realizó las primeras tareas y luego se sumó la Policía. A partir de ahí, lo buscan por tierra y agua, desde donde desapareció en el balneario Gustavo Fahler, también conocido como "Río Grande", entre avenida Olascoaga y calle Río Negro, hasta la confluencia del río Limay y el río Neuquén.

Reyes indicó que durante los últimos cinco días no hubo rastro del muchacho de 17 años. Los buzos lo buscaron por el agua junto a dos embarcaciones, pero no lograron hallarlo. Como existía la posibilidad de que pudiese haber salido del agua y caminado por la orilla, también se lo buscó por la costa, aunque no dieron con su paradero.

Contó, además, que entrevistaron a varios testigos que afirmaron haberlo visto meterse al río y que no lo vieron salir. Sus amigos y familiares contaron que el joven no sabía nadar, pero que se metía a refrescarse. El comisario indicó que la zona donde se zambulló puede tener algunos sectores de mayor profundidad y correntada, por lo que la teoría más consistente hasta el momento es que lo habría arrastrado la corriente.

Agregó que se investigó el material fílmico de las cámaras ubicadas en proximidad a donde desapareció el muchacho, aunque no llevaron claridad a la investigación: "Las imágenes no eran de buena calidad".

Los buzos concluyeron sus tareas de búsqueda, pero continuarán el rastrillaje por embarcación. (Foto: Gentileza).