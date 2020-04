Endurecen medidas en los pueblos de Valle Medio

Choele Choel se convirtió en una de las localidades con más casos de personas contagiadas de coronavirus (8 casos positivos) y varios sospechosos y eso llevó a varias comunas vecinas a tomar medidas duras para evitar que el virus llegue a sus comunidades.

En las últimas horas, municipios como Lamarque y Luis Beltrán determinaron cerrar por completo sus comercios por algunos días de la semana para impedir la salida por completo de la ciudadanía.

En los pueblos se realiza la desinfección de vehículos, veredas, calles, espacios públicos

Incluso se intensificaron los controles con personal de la policía rionegrina en los ingresos y egresos para impedir que la gente transite de pueblo en pueblo. Impiden así el libre transito, sin importar las justificaciones que rigen a nivel nacional.

La gobernadora Arabela Carreras ayer en entrevistas con medios de Río Colorado, sostuvo que bloquear los ingresos a las localidades es un concepto erróneo. “Lo que se tiene que hacer es no salir de la casa, nadie debería circular ni dentro, ni afuera del pueblo. Cerrar las puertas de un pueblo no tiene sentido y no creo que sea una buena medida. Lo que se tiene que extremar son los cuidados por ejemplo usando barbijos. Tenemos que estar calmados, porque la desesperación nunca nos permite tomar buenas decisiones” dijo.

Controlan los ingresos y egresos a cada pueblo

En la mayoría de los municipios se realiza periódicamente, con personal propio y el acompañamiento de los bomberos la desinfección de vehículos, veredas, calles, espacios públicos y en sectores donde transita más gente.

En Lamarque hay malestar

La gestión de Sergio Hernández está entregando a cada familia de la localidad alcohol en gel y cloro de forma gratuita. Entre las medidas duras que comienzan a regir desde hoy en esta localidad y que generaron bastante mal humor de una parte importe de la población, fue la de cerrar por completo a todos los comercios (exceptuando farmacias y estaciones de servicios) desde las 14 de hoy hasta el próximo domingo inclusive.

Las restantes poblaciones por el momento mantiene horarios estrictos para las aperturas que van de las 8 o 9 de la mañana, hasta las 19 o 20 horas, aunque ninguna descartó la posibilidad de tomar medidas más significativas, que ayuden a que se cumpla con mayor celeridad el aislamiento, social, preventivo y obligatorio.

“Tenemos que tomar las cosas con tranquilidad y seriedad. Tenemos y tener en cuenta que acá nadie se salva solo”

En Río Colorado

El intendente Gustavo San Román (JSRN) y el concejal del Radicalismo y medico pediatra Diego Verna, entregaron a la policía local dos termómetros digitales para medir la temperatura a todas las personas que transitan dentro de la localidad o por la Ruta 22.

En Río Colorad le toman la fiebre a automovilistas.

Con estos nuevos equipos, mientras se espera la llegada de otros elementos adquiridos, se comenzará a controlar a la población y si alguien llegara a presenta síntomas, será informado para iniciar el protocolo correspondiente.