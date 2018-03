Análisis: Vaca Muerta, una aspiradora de dólares en marcha

La apuesta modelo en Vaca Muerta para el gobierno nacional es la que lleva adelante la petrolera de Techint, Tecpetrol, que en apenas tres años hundirá 2.300 millones de dólares en el bloque Fortín de Piedra. La expectativa alrededor del desarrollo se midió con la visita del ministro de Energía Juan José Aranguren a las instalaciones de la firma. Fue la primera vez que el exShell pisó Vaca Muerta como funcionario.

Contabilizar las inversiones totales que ya se destinaron a la roca generadora de la Cuenca Neuquina es casi un laberinto. No así su marca en la curva productiva de la empresa: los no convencionales aportan la mitad del gas y el 40% del crudo. Pero todavía la sed de dólares del shale no se termina.

La petrolera nacional YPF estima inversiones por 8.000 millones de dólares, junto a sus socios, desde 2012 a la fecha. El plan de Tecpetrol tiene en carpeta desembolsar 1.000 millones de dólares durante este año. Viene de completar una inversión de 700 millones el año pasado y proyecta otros 600 para 2019.

Pese a la sólida posición de la firma que dirige Paolo Rocca, su incursión en Vaca Muerta la obligó a salir dos veces al mercado financiero para fondearse. En diciembre del año pasado colocó 500 millones de dólares en Obligaciones Negociables y esta semana informó a la Bolsa la adquisición de un préstamo, acordado en septiembre con cuatro bancos, por 200 millones.

La agresividad del plan trazado obliga a no detener la marcha porque el objetivo en el corto plazo es el más atractivo. Fortín de Piedra fue el primer proyecto en entrar al nuevo Plan Gas que le garantiza, para 2018, cada millón de BTU a 7,5 dólares. La firma espera llegar a fin de año con 10 millones de metros cúbicos diarios.