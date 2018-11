“Catriel va camino a una reconversión”

La ciudad de Catriel tiene más de un motivo para celebrar hoy, y es que el 59º aniversario del descubrimiento de petróleo trajo tan buenas noticias como aquel 20 de noviembre de 1959. Si bien la mira nacional e internacional está puesta en los no convencionales de Vaca Muerta, los recursos convencionales de Catriel siguen siendo objetivo de las operadoras.

En los próximos cinco años la localidad va a recibir aproximadamente 39 millones de dólares de las nuevas concesiones para explotar sus campos maduros. (Ver nota central) Se trata de Petrolera Aconcagua Energía que acordó un plan de inversiones para los bloques Catriel Oeste, Catriel Viejo y Tres Nidos. Son las tres áreas de las seis que se concesionaron que están en la zona de Catriel.

“En Catriel Oeste se van a invertir u$s 16 millones, en Catriel Viejo u$s 12 millones y en Tres Nidos u$s 3,5 millones, el resto será destinado a otros gastos”, detalló el intendente de la localidad, Carlos Johnston.

El dinero será destinado a la perforación de seis nuevos pozos productores, cuatro pozos exploratorios y trabajos destinados para optimizar la producción de los campos maduros que se encuentran operando.

Además, aseguró que las inversiones van a generar empleo nuevo y genuino y también va a significar la reactivación de varios sectores, como es el caso de las Pymes. Reconoció que van “en camino a una reconversión que va a llevar varios años, pero vamos a recuperar el papel importante que Catriel supo tener”.

La ciudad petrolera que hoy tiene poco más de 35.000 habitantes estaba padeciendo la decisión de las operadoras de concentrar sus principales proyecciones en áreas no convencionales.

Sin embargo, ahora las perspectivas son otras. “Todo esto es de vital importancia para un pueblo que es netamente petrolero”, expresó Johnston.