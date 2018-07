El plan de ampliación eléctrica beneficia al Comahue

El gobierno nacional presentó los lineamientos a seguir para hacerse con la licitación de una de las ya anunciadas obras de ampliación del sistema nacional de transporte eléctrico.

Se trata de una obra que será clave para la evacuación de la generación de los proyectos eólicos y geotérmicos de la región Comahue. Teniendo en cuenta que la capacidad de transporte de dicha región está llegando a su límite y podría generarse un cuello de botella, no sólo con la próxima licitación de las RenovAr, sino también con los proyectos del MATER.

El plan comprende una red que conectará la Estación Transformadora (ET) Río Diamante de la provincia de Mendoza con la ET Charlone que se construirá en la ciudad de Coronel Charlone, provincia de Buenos Aires. Luego queda para una próxima licitación el segundo tramo que iría desde la ET Charlone hasta la ET Plomer, en Buenos Aires.

El tramo a licitar que anunció la semana pasada el gobierno, comprende 490 kilómetros y atraviesa parte de Mendoza, San Luis y Córdoba. Esta obra permitirá evacuar la energía renovable de las regiones de Cuyo y Comahue, además de alimentar las zonas nombradas.

Alguno de los proyectos de la región que podrían beneficiarse con la ampliación del sistema de transporte, son las centrales térmicas Loma Campana 1 y 2 que entre ambas tienen una capacidad de 210 MW. Y el parque eólico Los Meandros que se encuentra en construcción y va a aportar 75 MW.

Además el 29 de junio cerró la convocatoria del régimen del mercado a término entre privados (MATER) y en el corredor Comahue quedaron 9 proyectos de Energías Renovables que pelean por la prioridad de despacho. Entre estos están el parque eólico Picún Leufú de 100 MW y el Vientos Neuquinos de 80 MW de capacidad.

En el marco del Plan de Ampliaciones del Sistema de Transporte en Alta Tensión, en marzo el gobierno nacional anunció un ambicioso programa para ampliar ocho redes en distintos sectores del país. El primer proyecto será con el esquema de Participación Público Privada (PPP).

Tal como se publicó en un Anexo del Informe N 108 de la cámara de Diputados, las ampliaciones requeridas abarcan un total de 2.175 kilómetros de líneas de alta tensión.

Según informaron fuentes del ministerio de Energía de la Nación, antes de fin de año habrá dos licitaciones más. La primera abarcará cuatro ampliaciones y la segunda las tres restantes. El objetivo es que queden todas adjudicadas en el corriente año.

De esta manera se abarcan las ocho obras anunciadas en el plan de ampliaciones, con una inversión total aproximada de 2.500 millones de dólares, en vistas a tener resultados palpables para el 2021.