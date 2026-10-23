Con récord de público y anuncios destacados cerró la expo AOG Patagonia 2026

Al hablar de Vaca Muerta es algo usual que se refieran a los récords que el no convencional va dejando mes a mes, y en esta oportunidad fue la expo Argentina Oil&Gas (AOG) Patagonia 2026 la que no se quedó atrás y anotó su propio récord de asistentes, con más de 26.000 visitantes contabilizados hasta la tarde de ayer. Pero además, con una nutrida gama de anuncios que se dieron a lo largo de sus cuatro jornadas.

Martín Kaindl, el director de Relaciones Institucionales y Administración del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), la asociación organizadora del evento, detalló que «hasta las dos de la tarde de este jueves contabilizamos cerca de 26.000 visitantes, sin contar los expositores que con 550 empresas presentes deben ser más de 2.000″.

Restando en la cuenta varias horas de ingreso de público, Kaindl remarcó que «ya se superó largamente el nivel de visitantes que hubo en la anterior edición de 2024, que fue de 17.000 personas, con lo cual estamos en un nivel récord y muy cerca de los 27.000 que fue el récord de la edición del año pasado en Buenos Aires».

Un dato destacado de la exposición fue la presencia de visitantes y comitivas de diversos países entre los que se pudo observar a visitantes de Italia, Brasil, Canadá, Estados Unidos e incluso delegaciones asiáticas. Una mixtura de públicos que llamó la atención a quienes recorrieron la feria que se desarrolló en el Espacio Duam de Neuquén.

En tanto que el invitado inesperado fue «El Niño». La alteración climática no sólo alteró dos de las cuatro jornadas de la exposición, con lluvias insistentes, sino que también fue muchas las empresas que comentaron haber tenido diversos inconvenientes a raíz del mal tiempo, en especial firmas que realizaban tendidos de ductos como es el caso de TGS en la obra de ampliación del gasoducto Perito Moreno, pero también en VMOS, el complejo portuario de Río Negro, el intenso oleaje está demorando las tareas de anclado de las monoboyas.

Uno por uno, los principales anuncios que dejó la AOG Patagonia

La exposición fue el escenario que escogieron tanto las empresas como los gobiernos para dejar importantes anuncios. El presidente Javier Milei fue el primero, pues en su discurso de inauguración de la feria, señaló que es posible que el financiamiento avalado por el EXIM Bank de los Estados Unidos, no sea solo de los 7.000 millones de dólares que ya están comprometidos, sino que anticipó que «podría llegar a los 20.000 millones de dólares», ante lo que marcó como el «fuerte interés y apoyo de los Estados Unidos a la Argentina».

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, también dejó importantes anuncios. Por un lado, detalló que «venía hablando de 30/31 que es llegar a un nivel de exportaciones de 30.000 millones de dólares del sector para el 2031, pero el número actualizado ahora nos da mucho más, nos da que estamos hablando de 58.000 millones de dólares de exportaciones anuales desde el 2031″.

En el ámbito local, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, dejó dos anuncios. Por un lado, reveló que en el tercer edificio del Polo Científico Tecnológico se sumará una sede para la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Mientras que también anunció que el próximo 3 de noviembre reabrirá el registro de empresas interesadas en tener presencia en el Parque Industrial Capital, el nuevo desarrollo que lanzó este año la ciudad.

Esta reapertura a interesados se debe a que desde el municipio se anunció también que se definió duplicar la superficie que tendrá el complejo y que al pasar de 1.000 a 2.000 hectáreas será el parque industrial más grande del país.

Desde la Federación de Cámaras del sector Energético de Neuquén (FECENE) se detalló que tras un encuentro con YPF y el gobierno neuquino, se avanzó en un sistema de financiamiento especial a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para las empresas regionales proveedoras de YPF.

En tanto que en el último día del encuentro hubo un anuncio destacado por su singularidad. El CEO de la petrolera Bentia, Javier Iguacel, reveló que comenzarán a perforar lo que definió como un nuevo recurso detectado a solo tres kilómetros del Pozo 1 de Neuquén, en Plaza Huincul.

«Es una formación que descubrimos, que no es ni un convencional ni shale, y que bautizamos Carmen Funes en el área Dadín. Ahí vamos a encarar con pozos no convencionales de 1.200 metros de rama horizontal, a solo tres kilómetros del pozo descubridor del petróleo neuquino».

Más de 4.000 reuniones en la Ronda de Negocios

El último récord que dejó esta edición 2026 de la exposición AOG vino del lado de los negocios, algo que se pudo ver de forma intensa en los stands de las 550 empresas que participaron. Pero en lo que hace al espacio de Ronda de Negocios, fueron nada menos que 4.000 las reuniones que se concretaron en las cuatro jornadas del encuentro.

Esta cantidad de reuniones muestra el claro interés de numerosas empresas de participar del auge que tendrá el sector hidrocarburífero en los próximos años que espera más que duplicar su producción y trabajo.

Y marca además que en lo que hace al tradicional ciclo de Ronda de Negocios, en esta oportunidad fue todo un récord pues duplicó las 2.000 reuniones que se desarrollaron en año pasado en la AOG que, como todo año impar, tuvo cita en Buenos Aires.