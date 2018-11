El jubilado que forjó su propia empresa

Después de trabajar en el petróleo durante 45 años en relación de dependencia y de viajar por el mundo, podría decirse que Roberto Rodríguez se había ganado un merecido descanso. Sin embargo, antes de jubilarse ya venía pensando algo bien distinto: crear su propia empresa.

“En un lugar prestado comencé en 2006 fabricando tanques y piletas, algo que siempre es demandado por las empresas petroleras. Al año siguiente me asocié con Jorge Parra, formé la empresa, nos instalamos aquí en el Parque Industrial y comenzamos a fabricar para terceros”, recuerda Roberto.

Pablo, uno de sus hijos, trabajaba en el sector bancario. “En 2008 largué todo para acompañar a mi padre y me incorporé a la empresa. Me hice cargo de la división de arenado y pintura, que fue otro servicio que sumamos para crecer como empresa. Justo fue en una de las crisis importantes del sector, pero salimos adelante”, comenta.

Finalmente, en 2014, Parra se desvincula y se suma Fernando, el otro hijo de Roberto que se había recibido de ingeniero industrial en Córdoba. “Si bien soy gerente general y sigo asesorando, fue el momento en que decidí retirarme para que mis hijos se hagan cargo de la empresa”, cuenta .

La empresa fue creciendo a la par de las necesidades de un sector como el petrolero que cada día demanda más y mejores servicios. “Incorporamos una tercera unidad de negocios que es la de soldadura bajo procedimiento. Estamos en la búsqueda de un supervisor con experiencia para que nosotros podamos dedicarnos más a la parte comercial, estar más en contacto con los clientes”, explica Pablo.

Como en muchas empresas familiares, el manejo cotidiano y la toma de decisiones no seguían un curso prefijado. Decidieron profesionalizar el negocio, dividir tareas. “En el Centro Pyme de Neuquén hicimos el programa de Mejora Continua y nos ayudó a enfocarnos como empresa. Hoy yo me ocupo más de lo operativo y mi hermano de la parte comercial”, resume Fernando.

Si bien no descartan sumar una base más cercana a Vaca Muerta en el futuro, hoy en Metalúrgica RP se dedican a consolidar la sede ubicada en el PIN Oeste, un predio de una hectárea donde se encuentra una nave de 650 metros cuadrados para los trabajos de soldadura y metalúrgicos, a los que pronto se sumarán otros 450 metros cuadrados para el servicio de pintura. Tienen cinco empleados fijos y suman a otros eventuales de acuerdo al volumen de trabajo.

Operan principalmente con las empresas de servicio y el trabajo no falta, más bien todo lo contrario, pero el camino no es fácil. “Los gobiernos no favorecen a las pymes, tenemos que pagar el IVA apenas presentamos la factura. La carga impositiva, ya sea nacional, provincial o municipal es asfixiante, prácticamente hay que trabajar cinco meses al año sólo para pagar impuestos”, se lamenta Roberto.