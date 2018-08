El precio del petróleo cayó 7% durante julio

El precio del petróleo cayó a su nivel más bajo registrado en las últimas semanas. El lunes había registrado una pequeña crecida pero volvió a caer durante la jornada de ayer.

Apuntan al escenario de incertidumbre que genera en la economía mundial, la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

El precio del petróleo cayó 7% durante el julio, registrando de esta manera, la mayor pérdida mensual de los últimos dos años.

Los futuros del West Texas Intermediante (WTI), cayeron 1.4% ayer luego de haber bajado 2% el martes.

En la bolsa de New York, el precio del WTI para las entregas de septiembre cayó a u$s 67.73 y se comercializó a u$s 67,74 por barril. El contrato cayó u$s 1,37 el martes, y cerró en u$s 68,76. El volumen total comercializado fue 35% inferior al promedio de 100 días.

El precio del Brent para el acuerdo de octubre cayó u$s 1.41 representando una baja de 1.9% y cerró en u$s 72.80 por barril en la bolsa londinense.

Para el contrato de septiembre, se registró una caída de 72 centavos de dólar, y cerró el martes en u$s 74.25.

De esta manera se marcó una diferencia superior a los u$s 6.00 sobre el WTI.

Se pronostica que los inventarios en Estados Unidos cayeron en 3 MMbpd la semana pasada.