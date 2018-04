Entrevista a Gastón Remy: “Galuccio es un empresario excepcional”

Gastón Remy cumplirá 45 años este mes. Se define como parte de una generación de jóvenes empresarios que se muestran comprometidos con el entorno donde sus empresas operan. La alianza con el club de básquet que conduce el ex Generación Dorada, Juan “Pepe” Sánchez, es apenas una muestra. También fue el que convenció a la multinacional estadounidense Dow, donde fue presidente y CEO para la Argentina y el cono sur, de invertir en Vaca Muerta con YPF: hoy El Orejano es el principal bloque de shale gas.

Sus padres (su madre médica y su padre dentista) llegaron a General Conesa, Río Negro, cuando todavía era un niño y luego se mudaron a Neuquén donde pasó toda su adolescencia: “tengo mis sentimientos allá”. Ahora volverá, una vez más, de la mano de Vista Oil & Gas una innovadora compañía petrolera creada por el ex YPF Miguel Galuccio.

El lenguaje emprendedor y las referencias a las startup, las empresas de tecnología de Norteamérica, abundan en el discurso de Remy. Pero también los objetivos petroleros de una compañía que busca convertirse en una referencia dentro de Vaca Muerta.

P- ¿Qué es Vista O&G?

R- Somos una compañía nueva y novedosa por el hecho de ser 100% focalizada y que arranca de cero como una startup, pero con un soporte financiero de entrada. Y cuando digo que somos diferente es que la administración es mucho más corta entre lo que es el campo y el management (gerencia) de la compañía.

P- ¿Qué buscan instalando la sede central de la empresa en Neuquén capital?

R- . La decisión estratégica de que nuestra oficina más importante esté en Neuquén tiene razones operativas y estratégicas. Somos una compañía totalmente focalizada en hacer una entrega de resultados a nuestros accionistas que están haciendo una apuesta muy grande por Vista, por Argentina y por Vaca Muerta. La idea es que nuestra gente esté instalándose o que pase la mayor parte del tiempo en Neuquén. Eso va a ocurrir en muy poco tiempo.

P- Plantearon que su modelo será similar al de las compañías que iniciaron el boom del shale en Estados Unidos. A qué se refieren.

R- Fueron compañías que se apoyaron en un management altamente calificado e inversores que canalizaban a través de una apuesta mucho más focalizada. Eso es lo que traemos como novedoso a la zona. No solo es la decisión estratégica de tener la oficina ahí sino la forma en la que nos vamos a organizar: muy enfocada en proyectos, la manera que vamos a tener de crear los incentivos, una gestión muy trasparente, dinámica, ágil y sobre todo con un sentido muy grande de trascendencia.

P- No cuentan con bloques de renombre en Vaca Muerta.

R- Eso no es así. Con Bajada del Palo estamos muy entusiasmados por las perspectivas geológicas y la productividad que tiene. Es un área de shale oil, que es lo que fuimos a buscar. Hay un proyecto muy fuerte, casi te diría día por día, que pensamos iniciar a mas tardar en dos meses y completar unos 400 pozos en los próximos cinco o seis años.

P- Mencionaron una inversión de 3.000 millones de dólares, ¿cómo la van a costear?

R- Entre Lomas y Medanito, si bien son campos maduros, todavía son muy productivos y creemos que nos van a dar la caja suficiente para financiar parte del crecimiento. Y a eso se suma el hecho de que Vista pasó a ser un Spac (NdE: una firma que no tiene activo y recauda con una Oferta Pública Inicial) a ser una compañía que opera en la realidad y con todas las herramientas de una empresa pública. Acá se incluyen distintos métodos de financiamiento.

P- Tu salida de Dow fue muy comentada ¿Sos amigo de Galuccio?

R- No lo considero un amigo, pero si una persona que respeto y admiro muchísimo. Realmente tenía que ser alguien muy especial para mi, para poder convenserme de dar un salto como el que estoy dando. Los años de cuando él estaba en YPF me hicieron conocerlo desde el lugar de la negociación, de estar del otro lado de la mesa pero también desde los resultados y que cumple con sus palabras. Eso me ayudó a convencer a la casa matriz de Dow a traer grandes inversiones al país en base a la confianza que él generaba. Lo considero uno de los empresarios más excepcionales que hay en la argentina. Y la prueba de ello es que no sé cuántas personas pueden ser capaces de salir al mundo y convencer a los inversores más sofisticados del planeta en poner 800 millones de dólares en una compañía que no tenía activos hasta la semana pasada. Las compañías cheque en blanco son casos únicos en el mundo y son pocas las personas que pueden liderar ese proyecto.