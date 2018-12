Este es el perfil laboral que buscan las petroleras

Neuquén tiene una versión propia del sueño americano y se llama Vaca Muerta. Los récords, la constante expansión y el crecimiento de los desarrollos no convencionales prometen oportunidades laborales que ilusionan a todo el país.

Las operadoras que conforman la millonaria industria están constantemente en reclutamiento, y mantienen expectante a miles de profesionales que esperan su chance. Sin embargo, no todos logran capitalizar la búsqueda. Y es que se trata de una industria altamente competitiva que no es para cualquiera y no se conforma con poco.

“Río Negro Energía” dialogó con distintas consultoras que trabajan para cubrir las necesidades laborales del sector y el factor común es que las vacantes son varias, los perfiles son amplios y sea cual sea el cargo que hay que cubrir, el requisito excluyente es experiencia en el sector.

El gerente Regional Sur de Randstad, Rodolfo Canossini, aseguró que los tres puestos más buscados de la industria son ingenieros, geólogos y administradores. Y reconoció que lo más difícil “es encontrar gente con experiencia, no nos sirve tanto los que vienen de las grandes ciudades, se nos piden profesionales con antecedentes”.

El resto de los cargos que se buscan permanentemente son técnicos instrumentistas, electrónicos, electricistas, mecánicos, contadores y licenciados en economía.

La consultora Cozzi, Marro & Asociados concentra su trabajo en la zona en cubrir jefaturas y gerencias. Sobre su experiencia, la socia gerente para la Patagonia, Florencia Rodríguez, indicó que “las firmas nos piden supervisores de Perforación, es algo que se busca mucho en la zona. Además, la jefatura de calidad y seguridad. Obviamente tienen que tener experiencia de hasta cinco años y si es para gerencia mucho más”.

Otro de los aspectos fundamentales, que incluso a veces es de carácter excluyente, es el nivel de inglés. “Las operadoras grandes a veces nos dicen que el jefe del área es americano y el ingles es prioridad. Se hace muy difícil encontrar a alguien que abarque todo eso”, contó Rodríguez.

La búsqueda es tan específica que las operadoras consideran recontratar al jubilado para cubrir las necesidades, lograr objetivos y capacitar jóvenes.

Guillermo Orlando, de Go Consulting, remarcó que hoy hay una falencia en el conocimiento práctico de los jóvenes profesionales. “Para suplir ese déficit las empresas incorporan mayores de 40 años para realizar las tareas y capacitar a los más nuevos”, explicó.

Algunos números

Desde AFS con su rama de consultoría para el área de seguridad e higiene, precisaron que las operadoras más rigurosas buscan a sus ingenieros y licenciados cerca de los 40 años con un mínimo de 5 años de experiencia en el sector, la remuneración base de $60.000 pesos más adicionales. “Una operadora importante de la zona de capitales nacionales, nos solicita que además de la experiencia se pase por un muy exhaustivo proceso de ingresos donde se chequean sus conocimientos”, indicó Marcelo Volonté, de AFS.

Hay casos en que las firmas intentan cubrir sus necesidades puertas adentro y cuando no pueden tapar esos huecos, recurren a las consultoras. En otras oportunidades ni siquiera consideran sus propios recursos. “Las empresas aplican distintas estrategias, a veces buscan entre su personal y otras afuera. Esto lo hacen cuando quieren cambiar la cultura de trabajo”, graficó Canossini.