Llega una de las piezas claves del plan eléctrico de Neuquén

El crecimiento inmobiliario sostenido de la capital neuquina amenazó este verano con poner en jaque al sistema eléctrico regional. Tanto la distribuidora, CALF, como la transportista, EPEN, tienen obras en marcha para reforzar y potenciar el servicio. Cuando concluyan los trabajos, aseguran, que la capital provincial tendrá garantizado el abastecimiento para los próximos 20 años.

El EPEN, la empresa eléctrica del Estado neuquino, recibirá hoy un transformador de 45 MVA que será el hito fundacional para la Estación Transformadora Norte. Este nuevo punto de abastecimiento, una obra que está en un 25% de avance, es el proyecto que cambiará el esquema eléctrico de la capital provincial en los próximos años.

La ET Norte tiene proyectada una potencia de 90 MWA, el segundo transformador llegará en el mes de abril, y puede ampliarse a 30 MVA más. Actualmente la demanda de la ciudad es de 150 MWA por lo que, sólo este punto, podría cubrir el 60% del requerimiento actual.

Pero el objetivo de la estación transformadora apunta a dar respuestas al dinámico corredor Leloir que tiene un hipermercado, un shopping, la Ciudad Judicial, la Legislatura y la zona inmobiliaria vertical más poblada de la región.

Desde el área de prensa del EPEN agregaron que son cinco las obras que apuntaron dentro de un plan de inversión de 465 millones de pesos. Se trata, además de la ET Norte, la reubicación de la ET Valentina (cuenta con un grado de avance de 53%); ampliación de la ET Gran Neuquén (90%); ampliación de la subestación transformadora PIN (finalizada) y; repotenciación de la línea de alta tensión 132kV Planicie Banderita – Playa Planicie Banderita (terminada).

La nueva ET Norte se está levantando en el barrio Copol de la capital neuquina. Allí llegará el primero de los dos transformadores que serán el corazón de las instalaciones. Los equipos vienen desde Gálvez, Santa Fe, y fueron comprados por 40 millones de pesos, incluido el transporte y montaje.

Cuando las tareas del EPEN lleguen a su fin, la ciudad contará con 143 MVA más de potencia, es decir un 60% más de lo que actualmente existe (243 MW).