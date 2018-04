Lo que opinan los lectores sobre el peso de los camiones

La novedad reaviva la polémica en torno al paso de los camiones en la región . En la industria petrolera, hay estrictos controles sobre las normas de tránsito pero no sucede lo mismo en materia de transporte y el resultado final está a la vista de todos en el desgaste de las rutas de la región.

Graciela Moreira

No me cierra cómo hacen para aumentar 7 mil kilos el peso total y NO transferirlo al piso. Por más que lo distribuyan entre todos los ejes, por alguna parte ese peso se transfiere al piso a menos que hayan desarrollado algún método para que el camión vuele sobre la ruta.