El gobierno sancionará a los incumplidores del RenovAr

Un día antes de dejar el cargo de ministro de Energía, Juan José Aranguren, le puso límites a los plazos de las Rondas 1, 1.5, 2 del programa RenovAr y a los contratos celebrados en el marco de la Resolución 202/2016.

Según la Resolución 285/2018 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el jueves pasado, los adjudicatarios que no cumplan con los plazos programados para la habilitación comercial de los contratos de abastecimiento suscritos en las Rondas 1, 1.5 y 2 del programa RenovAr se aplicará un sistema de fuertes multas en las que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) aparece como autoridad de aplicación.

La norma publicada un día antes de la salida del ministro prevé para los adjudicatarios que incumplidores, una multa de 1.388 dólares por cada megavatio de potencia contratada por cada día de retraso en alcanzar la fecha de habilitación comercial.

Con el objetivo de que la aplicación efectiva de las sanciones económicas no afecte el desarrollo de los proyectos, la autoridad de aplicación propone formas de pago que favorezcan su efectiva ejecución.

Primero indica que a partir de la fecha de habilitación comercial efectiva, será descontado de la suma que le corresponda percibir al vendedor sancionado, en el orden de doce cuotas mensuales iguales.

A su vez, dentro de los diez días hábiles de publicada la resolución en cuestión o de notificada la sanción, el vendedor podrá elegir que las multas se realicen hasta en 48 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Más una tasa efectiva anual de 1,7% en dólares.

En las cláusulas de los contratos de abastecimiento, se establece que “las fechas programadas de avance de obras, entre ellas la fecha programada de habilitación comercial correspondientes a los hitos de avance de obra, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del comprador”.

En las rondas 1, 1.5 y 2 del RenovAr se adjudicaron 147 contratos de abastecimiento de energía renovable, de los cuales 84 son de las primera dos rondas y los 63 restantes están en proceso de firma y pertenecen a la Ronda 2.

Esta medida no aplicaría al parque eólico Los Meandros, que se va a llevar adelante en la zona de Cutral Co. Y esto es porque a través de la disposición 28/2018 se lo calificó como “proyecto crítico”. Obtuvo esta caracterización porque la empresa adjudicataria, Envision, importará aerogeneradores de potencia superior a setecientos kilovatios desde China. Y según el artículo 34 de la Ley 26.422 “se exime el pago de importación y de las tasas de estadística y comprobación para consumo de las mercaderías nuevas y no producidas en el país, destinadas a obras de infraestructura”.

Además en diálogo con “Río Negro Energía”, el presidente de la ADI-NQN, José Brillo sostuvo que luego de la disposición “quedó una caracterización de proyecto que, de cierta manera, elude los plazos establecidos en un principio y luego se llegó a un acuerdo para poder hacerlo 4 meses después”.