Medanito busca apoyo tras resultados negativos

La petrolera de capitales argentinos Medanito S.A. no logra superar las dificultades. En la asamblea general que realizó días atrás la firma no sólo no logró compensar sus resultados negativos, sino que como mecanismo de rescate los accionistas avalaron la búsqueda de nuevos inversores a los efectos de capitalizar la empresa.

En la comunicación que realizó a la Bolsa, la firma detalló que al 31 de diciembre de laño pasado los estados contables arrojaron un resultado negativo de 1.001 millones de pesos el cual permanecía no asignado.

En la asamblea realizada el pasado 27 de abril, se resolvió compensarlos parcialmente absorbiendo la totalidad del revalúo de las propiedades, plantas y equipos de la firma que había alcanzado un valor de 462 millones de pesos.

Tras la resolución la firma quedó de todos modos con un resultado negativo no asignado de 539 millones de pesos, por lo que a excepción del director independiente, el resto de los miembros del directorio renunciaron a su derecho a percibir honorarios.

El año pasado Medanito no logró retener dos de las áreas que poseía en Río Negro y centró sus esfuerzos en el bloque Medianera en donde anunció un plan de recuperación secundaria.

La compañía logró tener siete bloques en la Cuenca Neuquina, entre los que se destacan su participación junto a Shell y la estatal neuquina Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) en las áreas Sierras Blancas y Águila Mora.