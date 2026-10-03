Mendoza estudia su porción de Vaca Muerta: estiman niveles de producción comparables con ciertas áreas de Neuquén

Mendoza presentó en el Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (Conexplo) un riguroso estudio sobre el potencial de su porción de Vaca Muerta. Los primeros pozos no convencionales perforados muestran niveles de producción comparables con los registrados en áreas similares de Neuquén y abren la posibilidad de avanzar hacia un desarrollo a mayor escala en el sur de la provincia.

La exposición fue realizada por el Ministerio de Energía y Ambiente durante el evento organizado por la Comisión de Exploración y Desarrollo perteneciente al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Durante la presentación estuvo presente el equipo de la Dirección de Hidrocarburos, encabezado por su director, Lucas Erio, junto con los ingenieros en petróleo Felipe Raganato y Diego Urrejola, con la participación de los geólogos Raúl Orroño y Natalia Cerutti.

«Mendoza decidió medir sus recursos, con equipos y estudios propios. Lo que vemos es que los primeros pozos se comportan como los de áreas comparables de Neuquén, aun siendo exploratorios y con diseños mucho más cortos que los de un desarrollo. Eso nos permite dejar de hablar solo de potencial y empezar a hablar de un plan de inversión», afirmó Lucas Erio, director de Hidrocarburos.

En ese sentido, afirmó: «Para quien invierte, el primer insumo es el dato. Los números de un desarrollo a escala dan positivos, pero todavía hay incertidumbre que reducir. Por eso, la campaña de cinco pozos que arranca en octubre es clave: cada pozo nuevo suma información y acerca a Mendoza a sus primeros contratos de explotación no convencional».

La exposición fue realizada por el Ministerio de Energía y Ambiente. Foto: Gobierno de Mendoza.

Los resultados que arrojaron los pozos analizados

Para realizar el análisis, los especialistas estudiaron el comportamiento de los pozos AN.x-101(h), ubicado en CN VII A (Aguada Negra), y PBN.x-101(h), en Paso de las Bardas Norte, y lo compararon con una base de más de 3.000 pozos de Neuquén. Ambos pozos mendocinos fueron fracturados en diciembre de 2023 y comenzaron a producir a principios de 2024.

La principal conclusión que arrojó el estudio es que los resultados obtenidos hasta ahora están en línea con los de áreas comparables de Vaca Muerta en Neuquén.

Uno de los mejores comportamientos corresponde al pozo AN.x-101(h). A los 365 días de producción, el área CN VII A se ubicó sexta entre las 19 áreas utilizadas para la comparación.

El dato cobra mayor relevancia porque se trata de pozos exploratorios, con diseños diferentes de los que podrían utilizarse en una etapa de desarrollo. AN.x-101(h), por ejemplo, tiene una rama horizontal de unos 1.060 metros y 12 etapas de fractura. Para proyectar un futuro pozo de desarrollo, el estudio trabajó con un diseño de 3.000 metros y 48 etapas.

Tres escenarios para dimensionar su potencial

Para dimensionar su potencial, los especialistas elaboraron tres escenarios: bajo, medio y alto. En el escenario medio, la estimación alcanza aproximadamente 1.220 millones de barriles equivalentes de recurso recuperable.

El estudio también evaluó si un futuro desarrollo podría resultar económicamente viable. Para un pozo de desarrollo de 3.000 metros de extensión horizontal y una inversión estimada de 16 millones de dólares, los tres escenarios analizados presentan resultados positivos, aunque el escenario bajo se encuentra apenas por encima del umbral de rentabilidad.

En el escenario medio, la estimación arroja un valor actual neto de 21,4 millones de dólares por pozo y una tasa interna de retorno de 66%. Los cálculos fueron realizados tomando como referencia, entre otras variables, un precio del Brent de 65 dólares por barril.

La campaña prevista para 2026 y 2027 contempla cinco nuevos pozos. Foto: gentileza.

Los próximos pasos a seguir

Según indicaron desde la Provincia, los resultados permiten avanzar sobre una caracterización que Mendoza todavía necesita profundizar. Por eso, el próximo paso será sumar información del subsuelo y comprobar cómo responde la formación en nuevos puntos.

La campaña prevista para 2026 y 2027 contempla cinco nuevos pozos. Durante 2026 aparecen en la planificación AN.x-102h y Cam.x-2001, mientras que para 2027 se incluyen AN.x-104p+h, AN.x-105h y Cam.x-2002.

También se prevé completar el estudio regional y continuar la caracterización de Vaca Muerta para precisar cuánto recurso puede recuperarse, cuáles son las mejores zonas para producir y qué infraestructura será necesaria para un eventual desarrollo a mayor escala.