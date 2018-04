Otro apoyo de Macri para Aranguren, ahora desde Vaca Muerta

El presidente Mauricio Macri se metió de lleno en la agenda energética. Con el rodaje de un spot televisivo en Vaca Muerta, el mandatario dejó en claro dos cuestiones: una nuevo respaldo a Juan José Aranguren, uno de sus ministros más polémicos y; que no habrá marcha atrás en las tarifas porque el esfuerzo se lo pidió a los usuarios y a los gobiernos locales, no a las empresas.

Los analistas políticos aseguran que el lanzamiento de una campaña con eje en el ahorro energético tiene más que ver con el reclamo de sus aliados, con Elisa Carrió a la cabeza, que con la sensibilidad social que el tema despierta. La senadora, rodeada por sectores del radicalismo afines al grupo de los exsecretarios de Energía, fue al hueso de la cuestión: los costos de producción.

La legisladora se preguntó sí los aumentos de tarifas por la recomposición de precios –implementada en paralelo a la quita de subsidios– está justificada. Sospecha que hay sobreestimación por parte de las operadoras, algo que para la industria es descabellado de plantear.

Sin embargo en el caso del gas la pregunta no fue nueva. El petróleo es un commoditie y como tal se rige por la cotización de los mercados globales. Incluso desde septiembre del año pasado el país acopló sus precios a los internacionales. El caso del gas es distinto y hay tantos valores como productores en el planeta. Saber los costos de producción del gas es, como ya se dijo alguna vez, pedir que se publique la fórmula de la Coca-Cola.

El precio promedio que reciben las operadoras en el país es de 5,4 dólares por millón de BTU (unidad de medida calórica). Como el recurso es insuficiente se importa desde Bolivia (5 dólares), Chile (8 dólares) y GNL vía barcos (7 dólares). Para tener una comparación, pese al tamaño del mercado, en Estados Unidos el Henry Hub (gas de referencia para las cotizaciones) tiene un valor cercano a los 3 dólares.

El precio promedio en el país surge de múltiples variables: el origen (de qué cuenca se extrae), el destino (residencial, generación o industria) y si es convencional o no convencional.

El gobierno nacional decidió continuar los planes de subsidios a la producción de gas no convencional. El propio Aranguren le reconoció al exministro Axel Kicillof el aporte del programa. La decisión no fue caprichosa y obedeció a una buena interpretación del ministro sobre la matriz energética del país: más del 50% es gas. Incluso el nuevo programa incluyó algunas precisiones que los anteriores planes no otorgaban a las compañías ni los gobiernos provinciales.

El nuevo Plan Gas estableció un sendero de precios de 7,5 dólares por millón de BTU para este año y una reducción de 50 centavos de dólar por año hasta culminar en 6 dólares en 2021.

El primer beneficiario del plan fue el megadesarrollo de Techint en Vaca Muerta, Fortín de Piedra, un bloque que consiguió un récord productivo de 6 millones de metros cúbicos diarios en apenas 9 meses. Se trata de un desarrollo que tiene una muy buena aceptación de parte del ministro Aranguren. El proyecto, desde su nacimiento, cuenta con excelentes precios en boca de pozo.

Las petroleras suelen tener costos por cada operación y así obtienen un promedio: cada yacimiento tiene su tasa interna de retorno. En algunos lugares el gas deja ganancias por encima de los 2 dólares y en otros, como los no convencionales, las compañías aseguran que sin 7,5 dólares son campos no rentables. Transparentar estos costos parece ser una misión imposible.

El ministro Aranguren entiende que en el futuro el mercado se regulará hacia la baja. Sin embargo los usuarios se muestran cada vez más fastidiados y las cadenas de pago se empiezan a resentir. Macri desde Vaca Muerta respaldó al ministro, un funcionario al que muchos no saben sí evaluarlo por su política fiscal (de recortes de susbsidios y aumentos de tarifas) o por su política energética respecto a la calidad de los servicios y números de producción.