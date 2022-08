“Que haya un derrame de petróleo es algo inexorable. Y lo van a sufrir Río Negro y Chubut, porque nuestros Golfos están conectados”

“Un derrame de petróleo es algo inexorable cuándo se habilita la actividad. Y si ocurre en un Golfo, donde la renovación del agua es mucho menor que en mar abierto, las consecuencias son gravísimas. Imaginemos si ocurriese en el Golfo San Matías, que está en Río Negro, pero contribuye, a diario, en un 40% al recambio de las aguas del Golfo San José, en Chubut. Dos provincias se verían rápidamente afectadas. En su fauna, en su pesca. Y en una especie como la Ballena Franca Austral, que es monumento natural y potencia el turismo que se desarrolla en ambas zonas”.

Con estas palabras José María Musmeci, el presidente de la Fundación Patagonia Natural, analizó duramente la intención de modificar la ley que prohíbe la actividad hidrocarburífera en el litoral marítimo rionegrino, para dar lugar a proyectos del rubro. Entre ellos el que anunció la petrolera YPF, que tiene intenciones de construir un puerto petrolero en Punta Colorada (Sierra Grande) y un oleoducto para abastecerlo que partirá desde el corazón de Vaca Muerta. Al resguardo del Golfo San Matías.

“Creo que hay poner en valor la importancia que tiene este Golfo de Río Negro. Que es estratégica también para Chubut, porque, como remarqué antes, la salud del Golfo chubutense depende casi por completo del San Matías. Y no olvidemos que a su vez el San José, en la costa chubutense, es parte fundamental de la Península Valdés, que fue declarada patrimonio mundial de la humanidad. Y es la ‘base’ de los cetáceos del área, que son monumento natural a nivel nacional” subrayó.

“No se va a lograr nunca un impacto 0. La actividad petrolera es sucia, y tiene consecuencias” dijo el experto, que fue ministro de ambiente en Chubut. “Los derrames-detalló- se comportan diferente según se den en aguas someras o profundas. En primer lugar hay una descomposición gaseosa y luego la precipitación del sólido, que afecta al agua y a todos los organismos que hay entre la superficie y el fondo. Al final, la disolución llega a todos los que no fueron afectados antes, como el plancton o el microplancton” enumeró.

Para ejemplificar las consecuencias, recordó algunos eventos ocurridos en la zona. “En el año 1991 tuvimos un derrame frente a Península Valdés, que le costó la vida a 17.000 pingüinos. En 2008 hubo otro en la mono boya de carga de Caleta Córdoba, que tuvo impacto sobre las aves y dejó a la comunidad pesquera sin poder pescar por varias temporadas. Hay infinidad de casos” remarcó.

Volviendo al tema de los pinguinos, alertó sobre ellos. “Son unos de los más frágiles ante un derrame y justamente están migrando hacia el norte, creando nuevas pinguineras en el San Matías, en la zona de Sierra Grande donde recientemente se creó el Parque Nacional Islote Lobos. Y, ahora, a una mínima distancia les quieren poner boyas de petróleo. Es un contrasentido” opinó.

Además, volvió a destacar el impacto negativo para las ballenas. “La ballena boreal está a punto de desaparecer, y es a causa de choques con buques petroleros en el Hemisferio Norte” apuntó, indignado. “El alto tráfico de buques provoca estos encontronazos” amplió.

Por otra parte, habló de la mirada estratégica que debería existir sobre un recurso tan preciado como el agua de mar. “Cada vez más en la costa patagónica vamos a necesitar desalinizar agua de mar porque no habrá otra fuente para proveernos. Río Negro tiene un sólo río que llega hasta la costa y es imposible que él abastezca los otros 500 km costeros, y siga hacia abajo. Por eso hay que pensar en defender más el mar, que es esa fuente de la que nos vamos a alimentar todos” expresó.

También se refirió a lo que podría generar un incidente que afecte los recursos pesqueros. “Tanto en Río Negro como en Chubut hay familias de pescadores artesanales y recolectores costeros, actividades de gran impacto económico para la región, más allá de lo que mueve la pesca industrial” recordó.

“A veces desarrollo no es igual a progreso-reflexionó Musmeci- supuestamente las actividades hidrocarburíferas son la panacea, pero es un bienestar que no llega nunca y no es distributivo, es sólo para unos pocos. De hecho, está planeado que para el 2030 baje sustancialmente el uso de los combustibles fósiles como fuente de energía, para ir sustituyéndolos por energías más sustentables. ¿Y con estas grandes inversiones que pasará? …Lamentablemente, en general, todavía no está demasiado institucionalizado que las empresas se hagan cargo del pasivo ambiental que dejan cuándo deciden dar por finalizado el negocio” -advirtió, con dureza– “Río Negro tiene experiencia en este tipo de cosas. Le pasó con la minería, por ejemplo. En Sierra Pailemán, los artífices de Mina Gonzalito dejaron abandonado un agujero en la tierra, de un color verde sospechoso, que está abierto a la vera del camino. Y en San Antonio Oeste quedaron pilas de plomo y metales pesados, que son rezagos de la misma actividad” relató.

Por último, destacó que “las organizaciones, la sociedad y la ciencia siempre salen a alertar acerca de estas cosas, que tienen un alto impacto”. E informó que “se están organizando movilizaciones para manifestar la negativa a cambios en la ley de hidrocarburos”, de las que formarán parte “la fundación ambientalista de San Antonio Inalafquen, Patagonia Natural y Greenpeace, sumados a otros sectores y a vecinos en general”.

“Defendamos nuestro Golfo”

Bajo el lema “Defendamos nuestro Golfo” se organizarán varias actividades que confluirán en una gran movilización popular que se realizará en Viedma el viernes 9 a las 10’, frente a la Legislatura, para pedir que no se modifique la ley de hidrocarburos.

Las acciones comenzarán este viernes a las 10’, en la plaza Centenario de San Antonio, con un “estudiantazo” que reunirá a alumnos y docentes de distintas escuelas de la zona. El sábado, en tanto, la cita será en el museo Ingeniero Jacobacci, donde se debatirá el tema en el marco de la asamblea por la ley de humedales.

El domingo, además, en la primera bajada de Las Grutas habrá una asamblea de vecinos, en la plaza Luis Piedrabuena.