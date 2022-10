Segmentación de tarifas: quienes no se anotaron no perderán los subsidios en octubre

La secretaría de Energía de la Nación confirmó que los usuarios que no se hayan anotado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no tendrán una quita de subsidios durante octubre. El resto de los usuarios que ya se registraron y quedaron en el nivel 1 sí verán aumentos en las facturas que recibirán en estos días.

Hace una semana se publicó en el Boletín Oficial una resolución que marca que los usuarios que aún no se hayan anotado en el RASE pasarían a formar parte del grupo 1 de mayores ingresos, por lo que perderían también todos los subsidios en las tarifas. Sin embargo, durante octubre las facturas seguirán subsidiadas para quienes no se hayan inscrito. Recién con los consumos que deben abonar en noviembre tendrían la primer quita.

«La lógica indica que aquel que no se anotara perdería el subsidio, pero no estaba escrito y las leyes de defensa al consumidor y usuario establecen que, en caso de que no haya una norma específica que diga eso, la ley está a favor de los derechos de los consumidores, como con los trabajadores», explicaron fuentes oficiales de la secretaría de Energía en diálogo con Energía On.

Por esa razón, señalaron que «era necesario sacar una resolución especificando que el que no pida el subsidio se lo trate como parte del grupo 1«. La fuente se refiere a la Resolución 661/2022 publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial. «Como las tarifas no pueden ser retroactivas, la decisión del gobierno fue que se aplique a partir de los consumos de octubre«, señalaron.

Esto «no significa que se anule la segmentación, ni la suba de tarifas, de hecho, ya están llegando facturas con quita de subsidios» se precisó. Y se explicó que sólo quiere decir que el que no está inscrito va a perder los subsidios recién en las boletas que vencen en noviembre. «Es la primera vez en la historia que se hace una segmentación. Es un mes nada más«, señalaron.

La medida habría sido informada en un primer momento a Cammesa, la empresa mayorista del sistema eléctrico a través de una nota.

Según estimaciones oficiales, serían más de 5 millones de hogares en todo el país que aún no se anotaron en el RASE. Esa cantidad representa un 30% del total de usuarios de servicios públicos en Argentina que recibirán la factura de octubre sin modificaciones. Distribuidoras eléctricas en la zona del Alto Valle anunciaron que el grupo 1 ya está recibiendo las facturas con la primera quita de subsidios.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) se mantendrá abierto para que esté disponible ante modificaciones tales como cambios en los ingresos o en el uso del servicio, como mudanzas, cambio de titularidad o reducción del patrimonio. Se prevé que haya actualizaciones mensuales.