Récord de Vista Energy en Vaca Muerta: superó los 126.800 barriles diarios

Vista Energy reportó resultados históricos para el tercer trimestre de 2025, consolidando su liderazgo en Vaca Muerta. La compañía de Miguel Galuccio, fundador y CEO, alcanzó una producción total de 126.800 barriles equivalentes de petróleo por día. Implica un incremento del 7% respecto al trimestre anterior y un formidable 74% de aumento interanual, profundizando su foco en la eficiencia y la productividad de sus activos.

Este crecimiento fue apalancado por la alta productividad de los nuevos pozos puestos en marcha en las áreas Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica. La producción de crudo, que es el core del negocio, ascendió a 109.700 barriles por día, marcando también un crecimiento del 73% comparado con el mismo período de 2024.

El fuerte desempeño operativo se reflejó directamente en las métricas financieras: los ingresos totales ascendieron a 706 millones de dólares, 16% más que el trimestre anterior y 53% por encima de la marca del año pasado. Por su parte, el EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se ubicó en 472 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 52%.

Según Vista, la eficiencia como clave del negocio no convencional

Uno de los datos más significativos del trimestre es la reducción en los costos operativos, que subraya la madurez de las operaciones de Vista en el shale. El lifting cost (costo de extracción) se ubicó en solo 4.4 dólares por barril equivalente de petróleo, una disminución del 6% respecto a un año atrás.

La compañía mantuvo un alto ritmo de inversión, que totalizó 351 millones de dólares, destinados principalmente a la perforación y la puesta en producción de nuevos pozos. Con estos resultados, Vista Energy cerró el período con un resultado neto de 315 millones de dólares, equivalente a 3.0 dólares por acción.