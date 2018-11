Sustentabilidad, de una moda a una necesidad empresarial

Las empresas que no empiecen a transitar el camino de la sustentabilidad en términos de cuidado del medio ambiente y ahorro energético no van a subsistir”, sostiene Lucas Campodónico, fundador de B-ECO y disertante en una charla sobre sustentabilidad dirigida a pymes de la región organizada por Pan American Energy y que se dictó en la sede del Centro Pyme de Neuquén.

Campodónico aseguró que hay una demanda cada vez mayor de consumo responsable, en todos los niveles. “Esto es así porque la gente percibe que de continuar en esta senda el mundo será inviable. En lo social hay una pésima distribución, donde un puñado de personas concentran el 50% de la riqueza mundial; y en términos ambientales hubo un quiebre en 1985, que implica que la Tierra produce menos servicios ecosistémicos de lo que la especie humana demanda”.

Consideró que cualquier empresa puede ser sustentable “porque tiene que ver con una decisión” y destacó que “las petroleras también pueden serlo, de hecho PAE no hubiera organizado esta charla si no estuviera en ese camino. Creo que en términos de negocio es una decisión correcta comenzar con estas acciones”.

Para el especialista, las empresas no serán solo petroleras en el futuro sino que se van a transformar en empresas de energía “porque el petróleo será necesario para hacer la migración a otros procesos y tener una matriz energética más equilibrada”. Aseguró que “las compañías que más rápido lo entiendan tendrán una ventaja competitiva” y recordó que las grandes operadoras están invirtiendo fuertemente en energías renovables.

De la charla participaron alrededor de 40 personas, en su mayoría emprendedores, algunos ya consolidados y otros que recién están dando sus primeros pasos. No solo hubo gente del sector energético sino también de la fruticultura, la tecnología, el diseño y la consultoría.

Campodónico comentó que la sustentabilidad es una palabra que muchas veces se complejiza sin necesidad. “En realidad tiene que ver con las acciones de todos los días, yo defino a la sustentabilidad como sentido común, no sólo porque todos saben lo que es bueno para el planeta sino porque común es lo opuesto a lo individual”, expresó.

Dijo que a alguien “puede no modificarle su economía dejar las canillas abiertas y las luces prendidas, pero cuando surge una crisis energética y una pyme deja de producir porque no hay electricidad, entonces una acción individual no fue sustentable” y ejemplificó: “si todos viviéramos como un estadounidense promedio en materia de consumo, harían falta cinco planetas”.

Por último, señaló que cambiar para ser sustentables “está lejos de ser más caro, todo tiene que ver una la decisión de la gente que gobierna una empresa, porque a la larga esa compañía será más competitiva en términos mundiales”.