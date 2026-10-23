Taraborelli se destacó en la AOG Patagonia 2026 con una imponente propuesta

La AOG Patagonia 2026 reunió en Neuquén a las principales empresas vinculadas con la industria del petróleo y el gas. Entre las propuestas que captaron la atención de los visitantes, Mercedes Benz logró destacarse con uno de los stands más reconocidos de la exposición, tanto por su impactante ambientación como por la calidad de su propuesta comercial y tecnológica.

Con una arquitectura moderna, una cuidada distribución de los espacios y una exhibición de vehículos de gran porte, el espacio de Mercedes-Benz y Taraborelli se convirtió en uno de los puntos de referencia de la feria. La puesta en escena combinó diseño, presencia de marca e innovación, con una propuesta pensada para mostrar de cerca las soluciones de transporte que demanda una industria en plena expansión.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Fabián Taraborelli, presidente del Grupo Taraborelli, destacó la participación de la compañía y el compromiso de continuar acompañando el desarrollo de Vaca Muerta. Con cuatro décadas de trayectoria y presencia, el grupo aprovechó la exposición para presentar nuevos equipos, ofrecer condiciones especiales de financiamiento y reafirmar su capacidad de respuesta en toda la cuenca.

Un stand que marcó la diferencia en la AOG Patagonia

La participación de Taraborelli no pasó inadvertida. Su stand sobresalió por una propuesta integral en la que cada detalle, desde la arquitectura y la iluminación hasta la disposición de los camiones, contribuyó a generar una experiencia atractiva para quienes recorrieron la exposición.

La magnitud del espacio, el protagonismo de los vehículos y la calidad de la ambientación hicieron que el stand se posicionara entre los más llamativos de la AOG Patagonia 2026. Más allá de la exhibición comercial, la compañía apostó por transmitir una imagen de solidez, innovación y cercanía con las empresas que operan en Vaca Muerta.

La presencia de Mercedes-Benz también permitió mostrar el alcance de una marca con una extensa trayectoria en el transporte pesado argentino, respaldada por una red de concesionarios y servicios de posventa en distintos puntos del país.

Los camiones que se llevaron todas las miradas

Entre las principales novedades presentadas por el Grupo Taraborelli se destacaron dos equipos especialmente orientados a las exigencias de la actividad hidrocarburífera.

Uno de ellos fue el Mercedes-Benz Arocs 4848, equipado con volcadora, un vehículo de gran porte preparado para tareas de alta exigencia y operaciones que requieren robustez y capacidad de carga.

El otro gran protagonista fue el Actros 2651 Off-Road, presentado por primera vez en la exposición. Se trata de un modelo pensado para responder a las condiciones de trabajo de la industria petrolera, donde los vehículos deben operar en terrenos complejos y afrontar jornadas de elevada exigencia.

Ambos camiones ocuparon un lugar central en la exhibición y permitieron a los visitantes conocer de cerca las características de una línea de productos orientada a las necesidades de Vaca Muerta.

Financiamiento especial para impulsar nuevas inversiones

Además de la presentación de vehículos, Taraborelli llevó a la feria una propuesta comercial con alternativas de financiamiento destinadas a facilitar la renovación de flotas vigente hasta el 30 de octubre.

Entre las condiciones anunciadas se destacaron dos opciones de leasing: una en pesos, con una tasa anual del 22% sin gastos adicionales, y otra en dólares, con una tasa anual del 4%.

Las alternativas fueron ofrecidas con cupos limitados y alcanzaron a la gama de productos Mercedes-Benz, desde unidades ligeras hasta camiones pesados.

La propuesta buscó brindar herramientas a las empresas de transporte y servicios petroleros que necesitan incorporar equipamiento para acompañar el crecimiento de la actividad en la cuenca neuquina.

Más presencia en Vaca Muerta y respaldo las 24 horas

Otro de los ejes de la participación de Taraborelli fue el fortalecimiento de su presencia regional y la importancia del servicio de posventa para los clientes que trabajan en la industria energética.

El grupo cuenta con instalaciones en la Autovía Norte de Neuquén y proyecta ampliar su presencia en otros puntos estratégicos de la cuenca, con el objetivo de estar cada vez más cerca de las operaciones.

A esto se suma una estructura de asistencia que incluye tres talleres móviles, capaces de trasladarse hasta el lugar donde se encuentran los equipos, y un servicio de atención en ruta disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Este respaldo resulta especialmente importante para las compañías que desarrollan sus actividades en zonas alejadas de los centros urbanos, donde la continuidad operativa y la rápida respuesta técnica son factores fundamentales.

Con una de las puestas en escena más destacadas de la AOG Patagonia 2026, el Grupo Taraborelli cerró una participación que combinó presencia institucional, innovación, productos de última generación y nuevas oportunidades comerciales.