Entender el nuevo escenario

En tiempos de volatilidad financiera, vale destacar los casos de éxito de empresas que trascienden los ciclos políticos y económicos. Tal es el caso de Bacssa. Una empresa de capital nacional, que cumple 20 años en el país, y que desde hace años apuesta de la mano del shale, al desarrollo de la economía de la Norpatagonia.

Con motivo de tal celebración, tendrá lugar en Neuquén el encuentro Política y Economía. La cita tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en CasinoMagic, de la ciudad. Para la ocasión, Bacssa extendió invitaciones a más de 200 actores protagónicos de la industria, y distintos sectores de la economía de la región.

El eje del encuentro gira en torno al nuevo escenario político nacional. Para analizar el mismo, visitarán la ciudad especialistas de primera línea.

En la grilla de expositores figura en primer lugar Martín Redrado, Director General de Fundación Capital, quien disertará sobre “Desafíos y oportunidades para la economía argentina”.

Sergio Berensztein, Doctor y Máster en Ciencia Política, abordará la política. Su conferencia se titula “Análisis de los resultados de las elecciones. Incógnitas de cara al futuro Gobierno. Las consecuencias de la crisis económica. Perspectivas y escenarios potenciales”,

Juan Nápoli, Presidente del Banco de Valores, analizará el escenario financiero con su conferencia titulada “Proyección de bonos a corto y largo plazo sobre la operatoria en la Bolsa, quién opera a través del Banco de Valores. Proyección de la economía para los próximos año”.

Juan Germano, Director de Isonomía Consultores, abordará las perspectivas del nuevo gobierno en una charla denominada “Los desafíos y oportunidades de los primeros 120 días de Alberto Fernández. La composición interna de la coaliciones parlamentarias. El futuro de Cambienos”.

Por último la periodista Romina Manguel, especializada en temas judiciales, conducirá el bloque titulado “La política en la Argentina y la importancia de la seguridad jurídica”.

Los interesados pueden inscribirse ingresando a www.pyeneuquen.com.ar.

Miguel Zarzur

Miguel Zarzur es fundador y Presidente de Bacssa, una empresa de servicios petroleros que cumple 20 años y lo celebra con la realizacipin del primer encuentro de Política y Economía.

PREGUNTA: ¿Cómo analiza la actualidad en Vaca Muerta?

RESPUESTA: Venía muy bien. Hoy las expectativas de las empresas operadoras están en modo ‘stand by’. Mi sensación es que tarde o temprano habrá un incremento en el nivel de actividad. De lo que estoy seguro es de que Vaca Muerta no se va a detener.

P: ¿Cómo afecta el cepo?

R: Es una pregunta muy pertinente. Desde el momento en que las empresas multinacionales deben ingresar divisas y liquidarlas al tipo de cambio oficial, y después no pueden enviar los retornos a sus casas matrices, está claro que hay un problema. Creo que el próximo gobierno es consciente de la necesidad de desarrollar esta industria. Primero para lograr el auto abastecimiento, y luego porque puede ser un gran generador de divisas. No tengo dudas que el gobierno entrante hará los esfuerzos necesarios para normalizar la situación.

P: ¿Cuál es el motivo de la jornada del próximo martes 5?

R: La realización de esta jornada de reflexión, es algo así como una compensación a todo lo que esta industria nos dio. Es un aporte constructivo con panelistas de primer nivel, que pueden echar luz sobre el escenario que viene en el país.

Juan Nápoli

Juan Nápoli es Presidente del Banco de Valores y analizará el rol del mercado de capitales en el primer encuentro de Política y Economía.

PREGUNTA: ¿Qué expectativas tiene respecto a la relación de nuevo gobierno con el mercado de capitales?

RESPUESTA: En el periodo que termina hubo una intención de apertura, con leyes que buscaron incentivar el mercado. Claramente no acompañó el contexto. La tendencia del próximo gobierno pareciera ser más cerrada. Por eso hay que aprovechar estos ámbitos para destacar el rol fundamental del mercado de capitales, y la importancia de contar con instrumentos que habiliten el financiamiento a largo plazo.

P: ¿Fue un error el modo en que el gobierno saliente llevó a cabo la apertura al mercado de capitales?

R: La experiencia indica que las libertades amplias no han resultado. No se trata de estar a favor o en contra. Sencillamente los datos muestran que en los últimos años casi siempre hubo controles, y cuando no los hubo, terminó mal.

P: ¿Lo que viene es renegociación o reestructuración?

R: Creo que una negociación con quita tendría el altísimo costo de no poder volver al mercado. Sin embargo intuyo que el Fondo es partidario de una negociación con quita. Esa sin duda será la puja que viene en lo inmediato.