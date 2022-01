Enzo Fernández, en exclusiva: «River es una familia»

Faltan cuatro días para Enzo Fernández cumpla 21 años. Titular en el River campeón y con una carrera que promete seguir creciendo, el mediocampista disfruta al máximo de la pretemporada que el Millo hace en San Martín.

El patio trasero del Loi Suites Chapelco tiene una vista privilegiada. Allí, los futbolistas atendieron a la prensa por primera vez desde su arribo. En un clima muy amable, al aire libre y una leve brisa que acompaña al sol en el verano patagónico, Enzo se acercó para charlar con Río Negro.

La primera respuesta evidencia lo cómodo que el plantel se siente en la región. Para varios es la primera vez que llegan a la zona. «Una locura San Martín, me encantó. Es la primera vez que vengo y me gustó mucho. Por más que estamos entrenando se disfruta el paisaje, el lugar, la gente es muy amable. Estamos contentos de estar«, destaca Fernández. «Acá hay mucha gente de River, por lo que vi. Que el cuerpo técnico haya elegido que estemos acá con este clima no tan caluroso, como es en Buenos Aires, nos permite entrenar mejor y más cómodos«, agrega.

El clima grupal se nota en cada entrenamiento o salida recreativa y así lo cuenta Enzo. «Nos llevamos muy bien, somos un grupo unido que disfruta y jodemos entre nosotros. River es como una familia», sostiene.

Enzo Fernández y Julián Álvarez, dos de las joyas que tiene River. Fotos: Patricio Rodríguez

Enzo Fernández estaba en River y fue cedido a los 19 años a Defensa y Justicia, desde donde regresó el año pasado. «Cuando volví lo disfruté mucho. Estaba muy contento cuando me avisaron que llegaba. Por suerte pudimos terminar el 2021 con dos campeonatos, jugamos muy bien en los últimos partidos. El equipo se aceitó partido tras partido y eso me hizo feliz en lo personal y grupalmente, mucho mejor«, comenta.

El Millo metió un segundo semestre fenomenal. Fue lapidario con sus rivales y, después de superar varias bajas en las fechas FIFA, afirmó la forma de juego, tanto en el dominio futbolístico como en el rendimiento físico. Consultado sobre este aspecto, el jugador reafirma: «Si obvio, se nota mucho. Creo que los últimos 25 o 30 minutos se nota la diferencia física y el convencimiento del grupo, que es unido y va siempre para adelante. No nos dejamos caer».

Las convocatorias a distintas selecciones y algunas lesiones mermaron el plantel en 2021. Sin embargo, el Millo ganó la Liga Profesional cuatro fechas antes. En ese sentido subraya que «River viene demostrando hace varios años que el grupo está unido y tiran todos para adelante. Se dan resultados, campeonatos y siempre se recalca eso, la importancia de ser unidos«.

Otra postal de Fernández con el paisaje regional de fondo. Foto: Patricio Rodríguez

Consultado sobre su paso por el Halcón de Varela, donde fue parte fundamental para Hernán Crespo y luego Sebastián Beccacece, el futbolista se mostró agradecido. «Fue un momento muy lindo en mi carrera porque pudimos ganar dos campeonatos (Sudamericana y Recopa). Tuve la suerte de tener cuerpos técnicos y compañeros que me ayudaron un montón, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Fue un paso importante para mi porque me ayudó a crecer, madurar y tener roce con jugadores profesionales. Yo era un chico y Defensa me dio una oportunidad, confió en mi y estoy muy feliz de haber quedado en la historia del club con esos campeonatos», destaca.

Uno de los momentos más relevantes de un 2021 inolvidable para el protagonista fue la convocatoria a la selección por parte de Lionel Scaloni. «Cuando vi la lista no lo podía creer. Disfruté mucho estar en la selección, no me lo esperaba. Soy joven y recién doy mis primeros pasos en River, me tocó todo muy rápido. Traté de disfrutar y seguir enfocado, con humildad, trabajando«, añade.

El volante central es fundamental en cualquier equipo. En pleno crecimiento humano y deportivo, Enzo tiene sus modelos a seguir. «Del fútbol europeo miro mucho a Verrati, Leo Paredes, que son referentes en mi puesto, como también Sergio Busquets, los que juegan de cinco. Y bueno, acá en River, Enzo Pérez obvio«.

Cuando arranca cada año, el objetivo principal es la Libertadores. Sin embargo, el mediocampista titular de la Banda no descuida en sus palabras a los torneos domésticos. «La Copa Libertadores para River siempre fue muy importante. Es un club muy importante que trata de luchar en todos los frentes que se ponen adelante. Es un objetivo que tenemos este año y acá nos preparamos de la mejor manera para lograr lo que tanto deseamos«, finaliza.

En la misma pretemporada, Enzo Pérez es uno de los referentes del plantel e ídolo de los hinchas. Qué decir del mánager Enzo Francescoli, también presente en San Martín. El uruguayo podría ser comparado con un club en sí mismo por su enorme trayectoria.

Con el mismo nombre de pila de dos grandes, pero con sello propio, Enzo Fernández se hizo patrón del fútbol de River y su proyección parece no tener techo.