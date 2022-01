¿Es el FMI el problema?

Supongo que se debe a mis escasos conocimientos de economía que tengo algunas dudas que no puedo resolver. Ante un absurdo como que el FMI nos dijera: No se preocupen, no nos deben nada, me pregunto: a) ¿Se resolverían los problemas de nuestro país? b) ¿Alguien les prestaría al Estado argentino o a las empresas radicadas en nuestro país? c) ¿Llegarían nuevas y frescas inversiones? d) ¿El BCRA no tendría que emitir nunca más dinero sin respaldo? e) ¿Llevaríamos la inflación a un digito? f) ¿Bajaría la desocupación a sus niveles friccionales?

Seguramente, alguien que sepa de economía me dirá: De la a) a la f) no.

Con FMI o sin FMI la solución es sentarse frente a la columna de egresos del presupuesto nacional y empezar a tachar todos aquellos gastos en los cuales los países serios no incurren. Se va a asombrar cuando vea que el déficit se convertirá en superávit.

Entonces esa persona que sabe de economía me va a decir: elimine impuestos empezando por los distorsivos y baje los demás. Se asombrará cómo le querrán prestar dinero, el FMI le hará una buena propuesta, llegarán inversiones, el BCRA no tendrá que emitir dinero sin respaldo, bajará el índice de inflación y faltará mano de obra (no por el motivo por el cual falta ahora que son los subsidios no trabajar).

Es evidente que el problema no es el FMI sino encontrar a alguien que sepa de economía.

José Brunetta

DNI 4.180.958

Buenos Aires