“Es positivo que el nuevo gobierno inicie pensando en el largo plazo”

Tras la asunción del nuevo gobierno, la expectativa pasa por las posibilidades de una rápida recuperación económica, y por los instrumentos de política escogidos para llevar adelante el nuevo programa. Para analizar tal coyuntura, PULSO dialogó con el economista Esteban Domecq.

PREGUNTA: ¿Cuál es su primera impresión?

RESPUESTA: Hay dos grandes urgencias en materia económica que necesitan tratamiento en el corto plazo. El primero es el tema de la deuda. El lineamiento al respecto quedó claro en el discurso del Presidente. Argentina no va a pagar hasta tanto no esté preparado para hacerlo. En ese sentido, el gobierno se encuentra acorralado por un mercado que se terminó de cerrar definitivamente en agosto. Ningún país puede afrontar los vencimientos de capital e intereses en un contexto de mercados absolutamente cerrados. Alberto Fernández va a hacer uso de esa circunstancia para despejar el horizonte financiero de Argentina en los próximos años. Intuyo que eso va a incluir extensión de plazos, años de gracia y quita de intereses. Será el pilar número uno del programa económico.

P: ¿Cuál es la segunda urgencia?

R: Sin duda el segundo punto urgente es el frente monetario. Es necesario saber qué se hará con la inercia inflacionaria, con el ancla cambiaria, con la tasa de interés, y qué sucederá con las Leliq. Todavía no hay detalles.

P: ¿Cuál cree que será el tono de la política monetaria?

R: Nosotros prevemos que puede llegar un plan anti inflacionario heterodoxo, con control de precios, acuerdo económico y social, y con un ancla cambiaria fuerte.

P: En un pasaje del discurso el Presidente indicó que los inversores llegaron asumiendo un riesgo alto ¿Qué opina?

R: Hace dos meses en una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, Martín Guzmán se refirió al tema en esos términos. Es cierto. Cuando una invierte en un país, asume diferentes grados de rendimiento con diferentes grados de riesgo. Si optaste por un bono que ofrecía una TIR del 5%, del 8% o del 12%, según el momento y el instrumento, de alguna manera ya estabas jugando con ese mayor riesgo. El mensaje tácito es, ‘si vos apostaste a un instrumento con un rendimiento excesivo, parte de ese rendimiento excesivo ya te estaba pagando un eventual default’.

Alberto Fernández tiene una oportunidad para unificar a la Argentina dividida alcanzando acuerdos respecto a cinco pilares básicos que no cambian con el gobierno de turno.

P: Socios en las ganancias y en las pérdidas…

R: Algo así. Pero es la historia cíclica de Argentina. Tenemos indisciplina fiscal que se financia con emisión de dinero o emisión de deuda. Eso tarde o temprano nos genera problemas inflacionarios o problemas de default. Es increíble tanto que los inversores caigan una y otra vez en esta situación, como que el sector público genere constantemente este tipo de problemas. Mientras persista el desequilibrio fiscal, eso requiere que el motor del financiamiento siga encendido. Hoy hay un problema de liquidez y de solvencia, combinado con una crisis de confianza.

P: ¿Qué opina de la propuesta del Consejo Económico y Social para el Desarrollo a largo plazo?

R: Es algo positivo, y también es posible. Habría que pensar ‘cuáles son los consensos básicos a los que se aspira’. Argentina tiene un serio problema de armar y desarmar política económica. Si en algún momento queremos normalizar la economía para dejar de irnos a la banquina y volcar cada 2, 4 o 6 años, el anuncio es muy positivo. Ahí Alberto Fernández tiene una oportunidad para unificar a la Argentina dividida. Acuerdos respecto a cinco pilares básicos que no cambian con el gobierno de turno.

P: ¿Cuál sería uno de esos pilares por ejemplo?

R: Seguramente el equilibrio fiscal. Cuando uno habla de equilibrio fiscal, no se trata de una visión ‘anti estado’. Todos los países del mundo tienen déficit fiscal. Es un tema de nivel y de oportunidad. En el mundo, los países que ingresan en fases recesivas utilizan todas las herramientas de política fiscal que tienen para compensar el ciclo. Una vez que la economía sale, se desactiva la política fiscal, y la economía sigue adelante. En Argentina en cambio, todo el tiempo se pretende política fiscal y monetaria expansiva. Cuando llegan las malas, ya no hay herramientas para contrarrestar esos ciclos. La prudencia monetaria debiera ser otro pilar. La administración del tipo de cambio. El flujo de capitales. Debiera haber un punto medio consensuado para que no estemos permanentemente esclavos o del cepo cambiario o de los movimientos de capitales…

P: ¿Cómo se traduce el llamado final a quienes hoy tienen una mejor posición económica?

R: Uno imagina que el mensaje implica que parte del desequilibrio fiscal en el corto plazo, se cierra con mayores impuestos. Estamos hablando de impuestos al comercio exterior, dado que por el tipo de cambio real actual, uno entiende que son los sectores que más margen tienen para recibir algo más de presión tributaria. Se habla también de Bienes Personales.

P: ¿Es optimista?

R: Creo que Alberto capitaliza el hecho de que el reperfilamiento ya se haya anunciado en agosto. El resultado primario bien medido quedará en 0,8% del PBI. Haciendo bien las cosas, el equilibrio fiscal para 2020 está a la vuelta de la esquina. Y el salto cambiario desde abril del año pasado, ya hizo gran parte del ‘trabajo sucio’ y deja un tipo de cambio real alto. La pregunta es si se buscará de entrada apreciar el tipo de cambio para generar una sensación de bienestar y hacer despegar rápido la economía, o se aprovechará el tipo de cambio real alto para trabajar mientras tanto en cuestiones estructurales de la economía.

PERFIL: Esteban Domecq

Esteban Domecq es licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires) y máster en Finanzas (Universidad del CEMA).

Fundador y director de Invecq Consulting SA, con amplia experiencia en asesoramiento económico y financiero en empresas.

Es director general de la Expo EFI y del Congreso Económico Argentino que se realiza anualmente en Buenos Aires.