Escándalo en Masterchef: Malena Guinzburg se enfrentó a Joaquín Levinton y Mica Viciconte

Joaquín Levinton blanqueó su deseo de que Malena Guinzburg pague derecho de piso en MasterChef Celebrity por ser «la nueva». Esa actitud molestó a la humorista.

¿Qué ocurrió? Ayer el jurado le pidió a Malena armar su plato a partir de diez ingredientes que poseían sus compañeros y ella directamente le sacó cinco productos al músico.

“Él dijo que todavía no se había encariñado conmigo, así que no tenía nada que perder”, argumentó Guinzburg. “Y vas bárbaro para que me encariñe”, ironizó el músico.

En ese contexto, Mica Viciconte se acercó a Joaquín y le dijo que se tranquilizara porque iba a tener revancha. “Me sorprende que ella juegue tan fuerte de entrada, porque te ganas enemigos y todavía somos muchos”, analizó la pareja de Fabián Cubero.

No le quiso dar la mano

Durante la devolución que le hizo el jurado a Malena, Joaquín acusó a la humorista de ser mala compañera. Sin embargo la falta de ingredientes terminó beneficiando al cantante.

“Te ganaste un enemigo poderoso”, le dijo Levinton a Guinzburg pese a su gran performance. Incluso, tuvo una actitud que generó controversia, ya que no quiso saludarla cuando regresó a su estación luego de la devolución del jurado.