2018: Murieron 35 personas más en la Ruta Nacional 22

“El auto que nos chocó se calcula que venía a 150 km/h. Habría mordido la banquina y se vino en diagonal hacia nosotros, no había posibilidades de zafar. Íbamos transitando a 60 km/h, Claudio se tira a la banquina, pero justo en esa parte hay unos pilotes. No había escapatoria”.

“Es una trampa mortal”

Claudio y Rocío eran un matrimonio de estudiantes de Comunicación de la UNC, y el lunes tenían que estar en la Facultad de Roca. Un domingo, 10/10/10 salieron desde El Chocón temprano. “Normalmente viajábamos en colectivo porque no teníamos auto y mi papá se ofreció para llevarnos. Él manejó hasta Neuquén, pasamos a ver a mi hermana y se sumó mi sobrina, porque yo no quería que mi papá viajara solo a la vuelta. Ahí empezó a manejar Claudio (36)”. Siguieron viaje hacia Roca hasta que en el kilómetro 1185, el conductor de otro vehículo perdió el control y los chocó de frente.

“Cuando me dijeron que no había forma de revertir, doné los órganos. No había opción de vida para ninguno, elegí que sigan viviendo en otro”.

Rocío iba con cinturón. “Me fracturé el fémur y tuve un hematoma interno en la cara que me había quedado el maxilar cambiado, se me fue mucho tiempo después. Estuve internada en un instituto de salud Mental. Me habilitaron para trabajar casi tres años después del accidente”.

“Fue re complicado, la obra social me cubrió en parte. La mayoría de los familiares no tiene contención psicológica ni legal. En mi caso, somos 6 hermanos, ellos me sostuvieron. Y un montón de gente que me dio una mano”.

Paula, su sobrina, ya tiene 16 años y al día de hoy tiene vidrios en su cara.