Conocé la historia de la neuquina que llevará un parque musical a Tanzania

Todo empezó cuando escuchó cantar a los artistas callejeros por primera vez. Tenía cinco años y nunca olvidó ese mundo de sonidos e imágenes que se abría frente a ella en Neuquén, en aquellos tiempos de crecer en el barrio Jardines del Rey. Mucho después, a la hora de elegir qué estudiar, optó por el profesorado de guitarra en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, en Roca, donde también sería docente. En el 2017, a los 31, Pato Vela supo que era el momento de ir por más: comenzaba una larga aventura que tras Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia, Marruecos y España está a punto de llevarla a Tanzania para concretar otro sueño, el de crear un parque musical.

¿Por qué Nueva Zelanda como primera escala? Buscó conseguir una visa cada vez más popular entre los jóvenes argentinos, la Working and Holliday, que permite transitar y trabajar durante 12 meses. Se otorgan sólo mil por año y durante horas actualizó y actualizó la página con la ilusión de conseguir una, pero no hubo caso. “Como tenía todo armado, me fui igual”, cuenta.

Tanto en sus tres meses allí como en los que siguieron en Australia, aprovechó para recorrer escuelas y en todas encontró lo mismo: “Clases encerradas entre cuatro paredes, cero interacción”. También empezó a cantar en las calles, como soñó desde chica. Y comprobó la calidez de los habitantes de los pequeños pueblitos del interior australiano: le preguntaban si tenía donde dormir o le dejaban comida.