El buzo que muestra la belleza de la cordillera bajo el agua

Nada más interesante que lo que no se ve. Entonces se le ocurrió comprarse una pequeña cámara subacuática. Y cada vez que se sumergía en el Mari Menuco, los lagos de la cordillera o la costa, cuando venía la pregunta mostraba las fotos.

Con los años, tomó cursos con los mejores fotógrafos, invirtió en equipos. Y al tiempo en que se convertía en un buzo cada vez más completo, también crecía su capacidad para registrar la belleza de la cordillera debajo del agua.

La ballena

Claro que no se restringe a las montañas y también incursiona en la costa. Y en el mundo submarino, es posible cruzar miradas con una ballena franca, asombrarse con el tamaño de su ojo, quedarse quieto mientras pasa, tocarla, como le pasó en Puerto Madryn. O jugar con lobos marinos. “Son curiosos y se acercan enseguida. Una vez me tenté tanto que me costaba sacar fotos: tenía tres encima mordisqueando despacito: uno en la cabeza, otro en un brazo y el otro en un guante. Los delfines también son curiosos, pero así como te acompañan en la embarcación, abajo se van más rápido”, cuenta.

Árboles y buques

Uno de sus sitios preferidos para las inmersiones en la cordillera es el bosque sumergido en Villa Traful.

“La sensación cuando buceás entre los árboles es increíble, como si volaras”, relata.