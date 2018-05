La historia del inolvidable gol del Nene Travesino a la Selección en Roca

–Al principio tocábamos sin que nos marcaran, como si dijeran los vamos a dejar jugar un poco. Eran muy superiores y la nafta no nos daba para mucho, pero en cada dividida metíamos y metíamos, así que después cambiaron la actitud –recuerda.

Cuando vio que su compadre Tomás arrancaba por la izquierda en la media cancha, intuyó que algo bueno podía pasar: el Loco del Ciotto (que en paz descanse) era de esos jugadores todavía más rápidos con la pelota que sin ella, así que el Nene empezó a picar por la derecha para ganarle la posición al Lobo Carrascosa, el capitán de la Selección. Hasta ese momento, Travesino no había cambiado una palabra con su marcador, gloria del Huracán de toque y toque que supo crear el Flaco Menotti. Con su 1,67 sólo estaba un centímetro abajo del tres argentino, pero le impresionaba ese físico trabajado sin un gramo de grasa, como los de sus compañeros, para colmo más altos, en especial ese grandote que esperaba en el banco, la cara tallada en piedra y apellido inquietante: Killer. Promediaba el primer tiempo y el Nene estaba algo molesto: notaba una actitud displicente en los jugadores del equipo nacional.

“Sabía que Tomaso iba a desbordar: era pura potencia y velocidad. Pasó a tres y tiró el centro. La paré y me salió Gatti: me tapaba todo. Cerré los ojos y le pegué. Pasó de caño...”

–Mucho humo, mucho humo, decían. ¿Estos no se dan cuenta de que a nosotros también nos molesta? –pensaba yo.

Después alzó los brazos y caminó lento al encuentro de sus compañeros: no siempre se le va ganando un partido a Argentina y mucho menos un equipo del interior creado tras una fusión en 1974, que jugaría su primer Nacional en 1978. Pero aún faltaba para eso. Y esa noche el Nene se había cansado de las quejas de los jugadores de la Selección por la humareda de los choris. Con unos 8.000 hinchas y un estadio repleto aquel inolvidable miércoles 2 de marzo de 1977, los carbones ardían.

–Justo el Loco estiró la pierna izquierda y quedó el hueco. Le pasó de caño. ¿Si le apunté ahí? No, hay que decir la verdad, viejo, hay que decir la verdad: entró de ojete –dice y larga la carcajada.

“Eran muy superiores. La nafta no nos daba para mucho, pero igual la peleamos. Te dabas cuenta de la clase que tenían en los detalles. Villa, por ejemplo, la rompió: un crack”.

Muchos de los integrantes de los dos planteles volvieron a encontrarse esa noche en el boliche Facundo, pero no se mezclaron, cada grupo por su lado. Para sorpresa del Nene, cuando entró supo que esa noche la estrella era él y no los ilustres visitantes. Eso sí, cuando se cruzó con Killer lo dejó pasar sin mosquear: “Ese te daba miedo”.

El amable amistoso como parte de un plan para llenar de calor popular en el interior a los jugadores que buscarían la gloria en 1978 terminó ahí: lo que siguió fue palo y palo y en el segundo tiempo la Selección lo dio vuelta en 10 minutos. Se fueron al humo y ya no les importó ni el de los choris. “Nos apretaron y el juez les pitó todas a favor. Igual ganaron bien”, dice el Nene. Aún recuerda la clase de Villa, autor de uno de los goles y futuro campeón mundial: “Qué jugador”.

“La cancha estaba de bote a bote, repleta. Imaginate lo que era que un club creado en 1974 tras una fusión le fuera ganando a la Selección en 1977...”

¿Cómo terminó aquel 1977 para el Nene? En Puerto Madryn hizo el gol que clasificó al Depo a su primer Nacional. Recuerda los detalles: el pase largo, puntearla, el arco entre ceja y ceja, los centrales que lo manotean, zafar, zafar como sea, el arquero que sale.

–Ahí también cerré los ojos y le pegué. Hay veces que no te queda otra, como aquella vez con Gatti. Por suerte, esta también entró...

Después continuó con su rutina: goleador y campeón en los clubes de la región. Y entre cientos de historias, ahora rescata tres. La primera, aquella vez que el Nene Sanfilippo, por entonces DT del Depo, juntó al plantel en el centro de la cancha. “Vamos a aclarar algo. A partir de ahora acá hay un solo Nene: yo. A él le dicen Travesino”, ordenó. La segunda, cuando el Mumo Orsi (campeón del mundo con Italia en 1934, tras nacionalizarse) lo llevó a jugar a Mendoza, al Gutiérrez Sport Club: “Cada vez que el equipo la perdía, gritaba ‘¡Nene!, ¡Nene!’, un poco porque ya no veía bien y otro poco porque, como me había llevado, se sentía responsable y me echaba la culpa a mí”.