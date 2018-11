La neuquina que creó un parque musical en Tanzania

“No hay palabras para explicar lo que se siente cuando cantan canciones que compusimos aquí o trajimos de nuestra tierra”.

Crónica de un sueño

Lenguaje universal

“En el Iupa, en la cátedra de Iniciación Musical, mi rol era enseñar a niños desde el juego. Esa fue la puerta. Una vez que la abrí, descubrí que era un mundo enorme, lleno de tantas aventuras como niños en el aula. Y que nunca más me permitió acercarme a la música sin placer ni diversión. Descubrí que si podía jugar e imaginar junto a niños de 10 años, podía hacerlo en cualquier espacio de mi vida. Fue una puerta que nunca imaginé (había estudiado para ser guitarrista). Sin embargo, descubrí que en ese mar de alegría, juego y creatividad quería nadar. Y así, de tan fuerte el impulso, fue que llegué a Tanzania, a hablar una lengua que no tiene fronteras y no tiene limites. Y que no importa dónde, siempre conecta con el placer, la alegría, la entrega, si así se desea. Esa lengua es la música.

“Ver a niños de dos años cantar y bailar una canción con tanta pasión aunque no entiendan lo que dicen y al pasar los días escucharlos jugar en el patio y cantar y cantar o invitar a sus familias y escucharlos con sus hermanos y sus padres canturrear canciones que fuimos componiendo aquí o que traemos de nuestras tierras, no hay palabras para expresar lo que se siente. La música nos conecta, nos acerca, nos une!”