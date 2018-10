Las 10 claves de Pablo Saracco para los primeros días de pesca

“En la última década todo se ha transformado. Los ríos están muchísimo más bajos. Aquellos que no han visto esas aperturas pueden considerar que las aguas están altas pero no tienen nada que ver con lo que era. Hoy pescar en la apertura es factible y cómodo pero décadas atrás no era tan así”, señala. Y agrega: “Las aperturas, aun cuando no tienen el nivel de agua de antes, tienen un nivel importante e invitan a pescar desde una embarcación”.

Para Pablo, algunos pescadores tienen el preconcepto de pensar que deben meterse, tirar lejos, estar en el medio del río, en las corrientes rápidas, en los pozos profundos. “Y aun cuando las truchas ocupan gran parte del río o lago, ya enfocando más en ríos, están mucho más cerca de lo que creemos. Hay una gran falencia en general en los pescadores, que es normal: no interpretar del todo lo que ven. Hay que empezar a entender, a leer el agua, las truchas están mucho mas cerca de lo que uno cree en aguas no siempre tan profundas.

“Hay que empezar a entender el agua. Las truchas están mucho más cerca de lo que creemos. Es mejor un acercamiento progresivo...”.

9. Mirar antes de acercarse

“Preceptos básicos basados en el sentido común, hacen que sea recomendable un abordaje progresivo, de menor a mayor, observando antes de acercarse, dejando para el final meterse, haciendo tiros cortos cerca de nuestra orilla”, describe.

Y agrega: “Todo esto hace que el pescador vaya entendiendo la mecánica. No es simplemente tirar algo al agua y juntar, no es tirar fichas en la ruleta a ver si alguna sale. No. Hay todo un proceso de entendimiento de cómo viven los peces, dónde se ubican y por qué, eso hace que un pescador tenga éxito y otro no. Es muy interesante aprovechar, aquellos que puedan, a salir con un guía de pesca, les va a hacer entender muchas cosas que después les van a servir para ir solos”.

10. Tamaños importantes

“Puede sucede que al principio de temporada encontremos y pesquemos en los ríos peces de tamaños importantes, que luego durante el verano desaparecen, Ocurre que a principio de temporada todavía hay tránsito de reproductores, de truchas adultas, maduras”.

“Los más grandes viven en los lagos y como todos los salmónidos no pueden desovar en aguas quietas e ingresan a los ríos para cumplir con su ciclo reproductivo y después retornar a los lagos, donde crecen más porque optimizan el gasto de energía. En los ríos hay reproductores pero no llegan a tamaños tan grandes, son más excepcionales . Por eso los tamaños que uno pesca en la s aperturas en los ríos, en algún momento, no mucho más adelante, van a volver a su hábitat natural, que son los lagos”.